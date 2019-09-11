AÖF kayıt dönemi ne zaman bitiyor? AÖF kayıt otomasyonu haberimizde

2019 AÖF kayıt dönemi, arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. AÖF'e kayıt yaptırmak isteyen adaylar AÖF kayıt dönemi ne zaman bitiyor? sorusunun yanıtını öğrenmek istiyor. AÖF, 2019 Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) ile yerleştirilip kayıt yaptıracak adayların,Anadolu Üniversitesi Yabancı Uyruklular İçin Yükseköğretime Geçiş ve Yerleştirme Sınavı (ANADOLUYÖS) kapsamında kayıt hakkı kazananlar için kayıt dönemini web sitesinden duyurdu. AÖF kayıt dönemi 2 Eylül'de başlamıştı. Peki, AÖF son kayıt günü ne zaman? haberimizde yer alıyor.

AÖF KAYIT DÖNEMİ NE ZAMAN BİTİYOR?

02 Eylül 2019 Pazartesi günü saat 09.00’da başlayan AÖF İnternet Başvuru İşlemleri 13 Eylül 2019 Cuma günü saat 17.00’de sona erecek. Kayıt İşlemleri 02 Eylül 2019 Pazartesi günü saat 09.00’da başlayıp, 12 Eylül 2019 Perşembe günü mesai saati bitiminde sona erecektir. Mazeretli Kayıt İşlemleri, 13 Eylül 2019 Cuma günü mazeretli olanların kayıtları yapılacak.

AÖF KAYIT SÜRECİ 2019

Adaylar, 02-13 Eylül 2019 tarihleri arasında illerde bulunan Açıköğretim Fakültesi bürolarına bizzat başvurarak kayıtlarını gerçekleştirecektir. Bu tarihler arasında mazeretleri nedeniyle kayıt yaptıramayanlar 13 Eylül 2019 tarihinde bizzat veya yakınları aracılığıyla başvurarak kayıt yaptırabilir. 13 Eylül 2019 tarihinden sonra mazeret beyan ederek kayıt yaptırmak isteyenlerin başvuruları kabul edilmeyecek ve kayıtları kesinlikle yapılmayacaktır.

Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Önlisans/Lisans Programlarına kayıt hakkı kazanan ancak ortaöğretim kurumlarından 2018-2019 öğretim yılı sonunda mezun olamayarak bütünleme veya tek ders sınavına girecek adaylar da 02-13 Eylül 2019 tarihleri arasında geçici kayıt yaptırabilecektir. Bu adayların mezun olduklarına ilişkin belgelerini, 31 Aralık 2019 tarihine kadar Fakültemize ibraz etmeleri halinde asıl kayıtları yapılacaktır. Bu tarihe kadar mezun olduklarını belgelemeyenlerin geçici kayıtları silinecek ve bu durumda olup belirlenen tarihlerde geçici kayıtlarını yaptırmayan adayların kayıtları yapılmayacaktır.

Kayıt belgeleri eksik ise kayıt yapılmaz ve belgeleri tamamlamak üzere ek süre verilmez. Kayıt süresi uzatılmayacaktır. Belirtilen tarihler arasında her ne sebeple olursa olsun kaydını yaptırmayan adaylar, Fakülteye kayıt hakkını kaybeder ve herhangi bir hak iddia edemez. Posta ile kayıt yapılmaz.

İnternet Başvuru ve Kayıt ile ilgili resmi çağrı bu ilanla yapılmaktadır.

Adaylar, ders transferi ve muafiyet işlemlerine ilişkin ayrıntılı bilgiye www.anadolu.edu.tr/acikogretim adresi Duyurular bölümünden ulaşabilirler.

KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER

ÖSYS Yeni Kayıt

1) İnternet Başvuru Belgesi (İnternet başvurusu sonunda döküm alınacak)

2) Öğrenci Bilgi Formu (İnternet başvurusu sonunda döküm alınacak)

3) Kayıt Bilgileri Sorgulama Sonuçları (İnternet başvurusu sonunda döküm alınacak)

4) Öğrenim Belgesi (MEBBİS/YÖKSİS sorgulaması sonunda bilgilerine ulaşılamayanlardan istenecek)