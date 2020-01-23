AÖF final sonuçları heyecanla bekleniyor. AÖF final sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖF sınav sonuçları açıklandı mı? sorularının yanıtı merakla araştırılıyor. AÖF güz dönemi final sınavları 18-19 Ocak tarihlerinde gerçekleşti. Anadolu Üniversitesi tarafından düzenlenen sınavın soruları da günlerde erişime açıldı. Gözler final sonuçlarına çevrildi. Peki, AÖF'ün final sınav sonuçlarını açıklayacağı tarih belli mi? yanıtı haberimizde..

AÖF FİNAL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖF sınav sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçların ne zaman açıklanacağı da henüz belli değil. AÖF sınav sonuçlarının açıklanmasına ilişkin Rektör Yardımcısı ve AÖF Dekan Vekili Prof. Dr. Selim Başar, yaptığı yazılı açıklamada, sonuçların kısa süre içerisinde adaylara duyurulacağını açıkladı.

Sınav sonuçları, Anadolu Mobil ve aof.anadolu.edu.tr adresi Öğrenci Otomasyonundan öğrenilebilir. İlgili kurumun resmi sitesinde yayınlandığında haberimizde olacak.

AÖF FİNAL SORU VE CEVAPLARI YAYINLANDI

AÖF final soru ve cevapları yayınlandı. Anadolu Üniversitesi twitter hesabından öğrencilere duyuruldu. Çıkmış sınav sorularına ve cevaplarına ANADOLUM eKampüs Sistemi üzerinden erişilebiliyor. "https://ekampus.anadolu.edu.tr" adresinden TCKN ve şifre ile oturum açarak dersler üzerinden çıkmış sınav soruları ve cevapları görülebiliyor.

AÖF 2020 SINAVLARI NE ZAMAN?

Bahar dönemi ara sınavı: 18-19 Nisan 2020

Bahar dönemi dönem sonu sınavı: 13-14 Haziran 2020

Yaz okulu sınavı: 22 - 23 Ağustos 2020

AÖF SINAV GEÇME NOTLARI

- 84 – 100 AA 4,00 Geçti

- 77 – 83 AB 3,70 Geçti

- 71 – 76 BA 3,30 Geçti

- 66 – 70 BB 3,00 Geçti

- 61 – 65 BC 2,70 Geçti

- 56 – 60 CB 2,30 Geçti

- 50 – 55 CC 2,00 Geçti

- 46 – 49 CD 1,70 Ortalamaya Bazlı Geçti

- 40 – 45 DC 1,30 Ortalamaya Bazlı Geçti

- 33 – 39 DD 1,00 Ortalamaya Bazlı Geçti