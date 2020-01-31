AÖF ders ekle sil tarihleri: AÖF kayıt yenileme ne zaman, nasıl yapılır?

AÖF ders ekle sil tarihleri merak ediliyor. AÖF kayıt yenileme ne zaman, nasıl yapılır? sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. AÖF ders ekle sil tarihleri arama motorlarında binlerce öğrenci tarafından araştırılıyor. 2019-2020 eğitim öğretim döneminin final sınavları 18-19 Ocak tarihlerinde gerçekleşti. AÖF finallerinden sonra tatile giren öğrenciler ikinci dönem ile ilgili araştırmalara başladı. AÖF ders ekle sil tarihleri ile ilgili bilgiler haberimizde..

2020 AÇIKÖĞRETİM KAYIT YENİLEME TARİHLERİ

Bahar Dönemi Kayıt Yenileme Başlangıç tarihi: 17 Şubat 2020

Bahar Dönemi Kayıt Yenileme Bitiş tarhi: 28 Şubat 2020

AÖF KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?

AÖF kayıt yenileme işlemi AÖF'ün kayıt otomasyonu üzerinden yapılıyor. AÖF kayıt yenileme ücretinin bankaya yatırılması ile işlem yapılabiliyor. Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinde kayıtlı öğrencileri Bahar Döneminde ders seçim (ekle-sil) işlemini sistemden yapabilirler.

Kayıt yenileme işlemleri, aof.anadolu.edu.tr adresi Kayıt Otomasyonu bağlantısı Kayıt Yenileme linkinden yapılacaktır. Öğrenciler ödeyecekleri kayıt yenileme tutarını, aof.anadolu.edu.tr adresi Kayıt Otomasyonu bağlantısı Kayıt Yenileme linkinden öğrenerek onaylayacaklar ve ödeme bilgilerinin oluşmasını sağlayacaklardır. Bu işlemi yapmayan öğrencilerin ödeme bilgisi oluşmaz.

KAYIT YENİLEME ADIMLARI

1- Derslerini seç.

2- Ücretini öde.

3- Otomasyondan kaydını kontrol et.

4- Ders kitapların eKampüs'te.