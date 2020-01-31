AÖF ders ekle sil tarihleri: AÖF kayıt yenileme ne zaman, nasıl yapılır?
AÖF kayıt yenileme ne zaman, nasıl yapılır? merak ediliyor. AÖF ders ekle sil tarihleri arama motorlarında binlerce öğrenci tarafından araştırılıyor. AÖF öğrencileri, açıköğretim kayıt yenileme 2020 tarihlerini kaçırmak istemiyor. 2019-2020 eğitim öğretim döneminin final sınavları 18-19 Ocak tarihlerinde gerçekleşti. AÖF finallerinden sonra tatile giren öğrenciler AÖF ders ekle sil tarihlerini ve ikinci dönemin ne zaman başlayacağını merak ediyor. Açıköğretim kayıt yenileme 2020 tarihleri ve açıköğretim kayıt yenileme işlemleri ile ilgili merak edilenlere haberimizden ulaşabilirsiniz..
AÖF ders ekle sil tarihleri merak ediliyor. AÖF kayıt yenileme ne zaman, nasıl yapılır? sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. AÖF ders ekle sil tarihleri arama motorlarında binlerce öğrenci tarafından araştırılıyor. 2019-2020 eğitim öğretim döneminin final sınavları 18-19 Ocak tarihlerinde gerçekleşti. AÖF finallerinden sonra tatile giren öğrenciler ikinci dönem ile ilgili araştırmalara başladı. AÖF ders ekle sil tarihleri ile ilgili bilgiler haberimizde..
2020 AÖF KAYIT YENİLEME KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN
2020 AÇIKÖĞRETİM KAYIT YENİLEME TARİHLERİ
Bahar Dönemi Kayıt Yenileme Başlangıç tarihi: 17 Şubat 2020
Bahar Dönemi Kayıt Yenileme Bitiş tarhi: 28 Şubat 2020
AÖF KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?
AÖF kayıt yenileme işlemi AÖF'ün kayıt otomasyonu üzerinden yapılıyor. AÖF kayıt yenileme ücretinin bankaya yatırılması ile işlem yapılabiliyor. Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinde kayıtlı öğrencileri Bahar Döneminde ders seçim (ekle-sil) işlemini sistemden yapabilirler.
Kayıt yenileme işlemleri, aof.anadolu.edu.tr adresi Kayıt Otomasyonu bağlantısı Kayıt Yenileme linkinden yapılacaktır. Öğrenciler ödeyecekleri kayıt yenileme tutarını, aof.anadolu.edu.tr adresi Kayıt Otomasyonu bağlantısı Kayıt Yenileme linkinden öğrenerek onaylayacaklar ve ödeme bilgilerinin oluşmasını sağlayacaklardır. Bu işlemi yapmayan öğrencilerin ödeme bilgisi oluşmaz.
KAYIT YENİLEME ADIMLARI
1- Derslerini seç.
2- Ücretini öde.
3- Otomasyondan kaydını kontrol et.
4- Ders kitapların eKampüs'te.
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