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17 Eylül 2019 Salı 10:13:29 | Son Güncelleme: 17 Eylül 2019 Salı 10:15:16

ALES 3 başvurusu nasıl yapılır? ALES 3 2019 başvuru ekranı, başvuru kılavuzu

ALES 3 başvurusu nasıl yapılır? ALES 3 başvurusu ne zaman yapılır? öğrenci adayları tarafından merak ediliyor. ÖSYM tarafından yayınlanan duyuruya göre, 2019 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2019-ALES/3), 17 Kasım 2019 tarihinde uygulanacak. Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak yapabilecek. Sınav saat 10.15'te başlayacak ve adaylar 150 dakika boyunca ter dökecek. Peki, ALES 3 2019'a nasıl başvurulacak? ALES 3 2019 başvuruları ile ilgili merak edilen detaylar haberimizde yer alıyor.

ALES sınavlarının 2'ncisi bu hafta sonu yapılacak. Hafta sonu sınava girmeyen adaylar ALES 3 için araştırma yapıyor. Adaylar, ALES 3 başvurusu nasıl yapılır? ALES 3 başvurusu ne zaman yapılır? sorularının yanıtını araştırıyor. ÖSYM, ALES 3 sınavı ve başvuruları ile ilgili duyuru yayınladı. 2019 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2019-ALES/3), 17 Kasım 2019 tarihinde uygulanacak. Sınav saat 10:15'te başlayacak, 150 dakika sürecek. Peki, ALES 3 2019 başvurusu nasıl olacak? Detaylar haberimiz içerisinde yer alıyor.

ALES 3 BAŞVURUSU EKRANI
 

ALES 3 BAŞVURU 2019 KILAVUZU
 

ALES 3 BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden yapabileceklerdir.

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2019-ALES Kılavuzunda yer almaktadır. Adaylar Kılavuza aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir. Sınava başvuracak adayların Kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

ALES 3 BAŞVURUSU NE ZAMAN YAPILIR?

ALES 3 2019 başvuruları, 17-25 Eylül 2019 tarihleri arasında yapılacaktır.

ALES 3 BAŞVURU 2019 ÜCRETİ NE KADAR, NE ZAMAN ÖDENİR?

ALES 3 başvurusu için 120,00 TL'nin ödenmesi gerekiyor. Ödeme 26 Eylül 2019 tarihine kadar yapılabiliyor.

ALES 3 GEÇ BAŞVURUSU NE ZAMAN?

ALES 3 için geç başvurular 8 Ekim 2019 tarihinde yapılacak. Geç başvuru için 180,00 TL ödenmesi gerekecek.

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