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17 Ocak 2020 Cuma 12:23:41 | Son Güncelleme: 17 Ocak 2020 Cuma 13:09:52

Açıköğretim lise kayıt yenileme tarihi 2020! Açık lise kayıt yenileme ne zaman?

Açıköğretim lise kayıt tarihleri yoğun olarak araştırılıyor. Açıköğretim lise kayıt yenileme tarihi 2020 ne zaman? Açık lise kayıt yenileme ne zaman? soruları gündemin en çok araştırılan konuları arasında yerini aldı. Açık Öğretim Lisesi 2019 2020 Eğitim Öğretim Yılı II. Dönem Kayıt Yenileme Başvuru 6 Ocak'ta başlamıştı. Öğrenciler kayıtların ne zamana kadar yapılacağını öğrenmek istiyor. Kayıt yenileme işlemini öğrencilik durumu "Silik, Donuk veya Aktif" olan öğrenciler yaptırıyor.

Açıköğretim lise kayıt yenileme tarihi 2020 ne zaman? Açık lise kayıt yenileme ne zaman? sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Açık Öğretim Lisesi 2019 – 2020 Eğitim Öğretim Yılı II. Dönem Kayıt Yenileme Başvuru 6 Ocak'ta başlamıştı. Öğrenciler kayıtların ne zamana kadar yapılacağını öğrenmek istiyor. Kayıt yenileme işlemini öğrencilik durumu "Silik, Donuk veya Aktif" olan öğrenciler yaptırıyor. Açıköğretim lise kayıt yenilemeleri ile ilgili merak edilenler haberimizde yer alıyor. 

AÖL KAYIT YENİLEME KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN.

AÇIKÖĞRETİM LİSE KAYIT YENİLEME TARİHLERİ 2020

Açık Öğretim Lisesi 2019 – 2020 Eğitim Öğretim Yılı II. Dönem Kayıt Yenileme Başvuru Tarihleri: 6 - 31 Ocak 2020 tarihleri arasında yapılıyor.

AÇIKÖĞRETİM LİSE KAYIT YENİLEME BAŞVURUSU

Öğrencilik durumu “ Silik, Donuk veya Aktif ” olan öğrencilerimizden kayıt yenileme sınav ücretini anlaşmalı bankalara yatırmış öğrencilerimizin kayıt yenileme işlemleri sistem tarafından otomatik olarak yapılacaktır. Bu öğrencilerimizin kayıt yenileme işlemlerini tamamlatmak için Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüklerine müracaat etmelerine gerek yoktur. Otomatik kayıt yenileme işlemi için ilan edilen kayıt yenileme tarihleri arasında her gün mesai bitiminden sonra Açık Öğretim Lisesi Bilgi Yönetim Sistemi çalıştırılacaktır. Sistemin çalıştırıldığı saate kadar kayıt yenileme ücretini anlaşmalı bankalara yatıran öğrencilerimizin öğrencilik durumları sistem üzerinden “Aktif” yapılarak kayıt yenileme işlemi tamamlanacaktır. 

Kayıt yenileme ücretini anlaşmalı bankalara yatırdığı halde bir iş günü geçtikten sonra halen kayıt yenileme işlemi yapılmamış öğrencilerimiz kayıt yenileme işlemini yaptırmak için halk eğitimi merkezi müdürlüğüne müracaat ederek kayıt yenileme işlemini yaptırması gerekmektedir. Sınav Ücreti muafiyeti olanların (mahkeme tedbiri, şehit yakını, gazi vb.) Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüklerine müracaat ederek öğrencilik durumunu “Aktif” yaptırıp kayıt yenileme işlemlerini tamamlatmaları gerekmektedir. Kayıt yenileme işlemi tamamlanan öğrencilerimizin öğrenci numarası ve şifrelerini kullanarak sisteme giriş yapıp ilan edilen kayıt yenileme tarihleri arasında sınavına girecekleri dersleri seçmeleri ve diğer bilgilerini güncellemeleri gerekmektedir. 

Açık Öğretim Lisesi sistemine giriş şifresini unutan öğrencilerimiz yeni şifrelerini halk eğitimi merkezi müdürlüklerinden veya 444 06 32 nolu Milli Eğitim Bakanlığı iletişim Merkezi (MEBİM) telefonundan alabilirler. Açık Öğretim Lisesi Yurtdışı Programında Kayıt Yenileme Yaptırmak İsteyen Öğrenciler (Batı Avrupa programı hariç); Açık Öğretim Lisesi Yurtdışı Programı kapsamında, Suudi Arabistan (Medine, Cidde, Riyad), Kuveyt, Azerbaycan, İran ve KKTC başkentlerinde bulunan irtibat bürolarından kayıt yenileme işlemlerini yaptırabilir.

AÇIKÖĞRETİM LİSE KAYIT YENİLEME SINAV ÜCRETİ

Açık Öğretim Lisesine kayıt yenileme yaptıracak öğrenciler, her yıl belirlenen kayıt yenileme sınav ücretini ödemek zorundadır. 2020 yılında bir dönem için kayıt yenileme Sınav Ücret olarak; 30 TL ve Halk Eğitim Merkezi Okul Aile Birliği hesabına; 5 TL olarak belirlenmiştir. (30 TL Açık Öğretim Lisesi Kayıt Yenileme Sınav Ücreti olarak anlaşmalı bankalara yatırılacak. 5 TL ise Halk Eğitim Merkezi Okul Aile Birliği banka hesabına veya makbuz karşılığında teslim edilecektir.) Öğrenci adayı, T.C. Kimlik Numarası beyan ederek T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası ve Türkiye Vakıflar Bankasının bankamatiklerine (ATM) veya Türkiye Vakıflar Bankası şubelerine giderek ya da ilgili bankaların internet bankacılıkları üzerinden “MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü” hesabına 30 TL ödeyecek ve dekontu muhafaza edecektir. (T.C. vatandaşı olmayan öğrenci adayları ise İl Göç İdaresi Müdürlüklerinden alacakları yabancı kimlik numarası ile anlaşmalı bankalara müracaat edeceklerdir.)

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