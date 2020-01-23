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23 Ocak 2020 Perşembe 15:17:46 | Son Güncelleme: 23 Ocak 2020 Perşembe 15:20:02

2020 LGS örnek sorular yayınlandı mı? MEB 2020 LGS Ocak ayı örnek sorular ne zaman yayınlanacak?

2020 LGS örnek sorular yayınlandı mı? MEB 2020 LGS Ocak ayı örnek sorular ne zaman yayınlanacak? sorularının yanıtı öğrenciler tarafından yoğun olarak araştırılıyor. Bu sene orta son sınıfa giden öğrenciler MEB tarafından yayınlanan örnek soruları çözerek sınava hazırlanıyor. 8. sınıf öğrencileri yüzdelik olarak yüzde 70 girdiği sınav puanı, yüzde 30 ise diploma notuyla liselere yerleştirilecek. Aralık ayı örnek sorularını çözen öğrenciler Ocak ayı LGS örnek sorularını bekliyor. MEB 2020 LGS Ocak ayı örnek sorular ne zaman yayınlanacak? yanıtı haberimizde..

2020 LGS örnek soruları yoğun ilgi görüyor. 2020 LGS örnek sorular yayınlandı mı? MEB 2020 LGS Ocak ayı örnek sorular ne zaman yayınlanacak? sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. 8. sınıf öğrencileri yüzdelik olarak yüzde 70 girdiği sınav puanı, yüzde 30 ise diploma notuyla liselere yerleştirilecek. Bu sene orta son sınıfa giden öğrenciler MEB tarafından yayınlanan örnek soruları çözerek sınava hazırlanıyor. Aralık ayı örnek sorularını çözen öğrenciler Ocak ayı LGS örnek sorularının ne zaman yayınlanacağını öğrenmek istiyor. 

2020 LGS ÖRNEK SORULAR YAYINDA MI?

Öğrencilerin heyecanla beklediği 2020 LGS örnek sorular Ocak ayı örnek sorular henüz yayınlanmadı. MEB'in LGS örnek sorularını önümüzdeki hafta içerisinde yayınlaması bekleniyor.

2019 LGS ÖRNEK SORULAR ARALIK AYI YAYINDA

2019 LGS örnek sorular Aralık ayı yayınlandı. Aralık ayı LGS örnek sorulara aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

MEB ARALIK AYI SAYISAL BÖLÜM ÖRNEK SORULARI İÇİN TIKLAYINIZ.
 

MEB ARALIK AYI SÖZEL BÖLÜM ÖRNEK SORULARI İÇİN TIKLAYINIZ.

 
2020 LGS SINAVI NE ZAMAN?

2020 LGS sınavı 7 Haziran 2020 tarihinde gerçekleşecek. Ancak LGS başvuru tarihi hakkında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından henüz bir açılama gelmedi. Merkezi Sınav ile ilgili tüm detaylar https://www.meb.gov.tr internet adresinde edilecek. Sınav takvimi Milli Eğitim Bakanlığı resmi sitesinde duyurulacak.

LGS SORU DAĞILIMI VE SINAV SÜRESİ

Sınavda, 8'inci sınıf öğretim programları esas alınacak. Aynı gün yapılacak ve iki bölüm halinde uygulanacak sınavda çoktan seçmeli 90 soru sorulacak. Birinci bölüm, 50 soruluk sözel alandan oluşacak ve süresi 75 dakika, ikinci bölüm ise 40 soruluk sayısal alandan oluşacak ve süresi 80 dakika olacak.

LGS NEDİR?

2018-2019 eğitim öğretim yılında uygulanmaya başlanan ve 2018 yılına kadar TEOG olarak uygulanan sistemin adıdır. Liselere Geçiş Sistemi kısa adı ile LGS'ye ilköğretim okullarında öğrenim gören 8. Sınıf öğrencileri girmektedir.

Bu sınava giren 8. sınıf öğrencileri yüzde 70 sınav puanı, yüzde 30 diploma notuyla liseye yerleştirilecek. Gelecek yıldan itibaren uygulanacak LGS ile merkezi sınav kaldırılacak. İl Milli Eğitim Müdürlükleri kendi sınavlarını düzenleyecek, sorular Bakanlığın soru havuzundan seçilecek.

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