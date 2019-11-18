2020 KPSS lise sınav tarihi belli oldu. 2020 KPSS ortaöğretim sınavı ne zaman? 2020 KPSS ortaöğretim sınavı başvuru tarihleri ne zaman? sorularının yanıtı gündemin en çok araştırılan konuları arasında yer aldı. Memur olmak isteyen lise mezunları bu sene KPSS sınavına girebilecek. Adayların belirlenen tarihlerde başvurularını gerçekleştirmeleri gerekiyor. 2020 KPSS ortaöğretim sınavı başvuru tarihleri ve sınav tarihleri haberimiz içerisinde yer alıyor.

2020 KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVI NE ZAMAN?

2020 KPSS Ortaöğretim sınavı 8 Kasım 2020 tarihinde gerçekleşecek.

2020 KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

2020 KPSS Ortaöğretim sınavı için başvurular 21 Ağustos - 7 Eylül 2020 tarihleri arasında alınacak.

2020 KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2020 KPSS Ortaöğretim sınavı sonuçları 8 Aralık 2020 tarihinde açıklanacak.