Yüz verene 740 bin lira

YAŞLILARA HİZMET EDECEK

Son yıllarda gelişen yapay zeka ve robot teknolojisi, insan hayatında her geçen gün daha fazla yer edinmeye başlıyor. Bunun son örneklerinden birisi yaşlılar için tasarlanacak, arkadaş canlısı robotlar oldu. İngiltere'de bir şirket, 5 yıldır yürüttüğü yaşlılara hizmet edecek olan insansı robot çalışmasında sona geldi. Ancak bir eksik var: Kibar ve arkadaş canlısı bir yüz.

YAKINDA PİYASADA OLACAK

Şirket yetkilileri, robotlarında yüzünün kullanılmasına izin veren kişiye 128 bin dolar (740 bin lira) ödeyeceğini duyurdu. Gelecek yıl piyasaya sürülmesi planlanan proje hakkında açıklama yapan şirket, “Çalışmayla ilgili detaylar, tasarımcı ve yatırımcılarla yapılan gizlilik sözleşmesi nedeniyle sınırlı. Ancak bizimle çalışmak isteyenlere gerekli detaylar verilecek” ifadelerini kullandı.

ARKADAŞ CANLISI ROBOT YAPACAKLAR

5 yıldır bu proje üzerinde çalışan şirket, insansı robotları önümüzdeki yıl piyasaya sürmeyi planlıyor.