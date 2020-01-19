19 Ocak 2020 Pazar 09:21:50 | Son Güncelleme: 19 Ocak 2020 Pazar 09:25:45
Yunanistan'da 5,2 büyüklüğünde deprem oldu
Yunanistan'da 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
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