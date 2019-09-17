  • Bist 100
    102590
  • Dolar
    5,7311
  • Euro
    6,3143
  • Altın
    275,2580
İstanbul
15 / 21
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
İstanbul'da dev uyuşturucu operasyonu! Bu sabah başlatıldı İstanbul'da dev uyuşturucu operasyonu! Bu sabah başlatıldı
Takla atıp su kanalına düşen otomobil 120 metre sürüklendi Takla atıp su kanalına düşen otomobil 120 metre sürüklendi
İzmir’de deprem İzmir’de deprem
Putin o soruya Kur'an'dan ayetli örnek verdi Putin o soruya Kur'an'dan ayetli örnek verdi
ABD ve Çin arasında Afganistan anlaşmazlığı ABD ve Çin arasında Afganistan anlaşmazlığı
FETÖ'cü firari hükümlü, polis ekiplerince yakalandı FETÖ'cü firari hükümlü, polis ekiplerince yakalandı
Yunanistan IMF'ye borcunu erken kapatacak Yunanistan IMF'ye borcunu erken kapatacak
Venezuela'da hükümet ve bazı muhalifler arasında anlaşma Venezuela'da hükümet ve bazı muhalifler arasında anlaşma
Hastane inşaatının deposunda yangın Hastane inşaatının deposunda yangın
Balıkesir'de domates yüklü traktör tırla çarpıştı: 1 ölü Balıkesir'de domates yüklü traktör tırla çarpıştı: 1 ölü
Kayseri'de bıçaklı kavga: 1 ölü Kayseri'de bıçaklı kavga: 1 ölü
Edward Snowden, adil yargılanırsa ABD'ye dönmek istiyor Edward Snowden, adil yargılanırsa ABD'ye dönmek istiyor
Bitlis'te 2 terörist etkisiz hale getirildi Bitlis'te 2 terörist etkisiz hale getirildi
Fevkaladenin fevkinde malikane Fevkaladenin fevkinde malikane
Karavan telaşı Karavan telaşı
Arabesk izdihamı Arabesk izdihamı
Konser alanında akrabasını buldu Konser alanında akrabasını buldu
Klipte 70 kostüm değiştirdi Klipte 70 kostüm değiştirdi
Oğlu için gün sayıyor Oğlu için gün sayıyor
İkinci S-400 sevkiyatı daha çok ses getirdi: Yunanistan artık stratejik bir rehine İkinci S-400 sevkiyatı daha çok ses getirdi: Yunanistan artık stratejik bir rehine
'Çağırdın geldik' dediler  'Çağırdın geldik' dediler 
Arabulucu Demet Arabulucu Demet
Arabasını 12 yıl sonra otoparkta buldu! 32 bin liralık borcu öğrenince ise şok yaşadı Arabasını 12 yıl sonra otoparkta buldu! 32 bin liralık borcu öğrenince ise şok yaşadı
Sessizliği bozmadı Sessizliği bozmadı

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

17 Eylül 2019 Salı 07:33:36 | Son Güncelleme: 17 Eylül 2019 Salı 07:34:35

Yunanistan IMF'ye borcunu erken kapatacak

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, ülkesinin Uluslararası Para Fonu'ndan (IMF) aldığı borcun bir kısmını erken ödemek için resmi olarak girişimde bulunduğunu açıkladı.

Miçotakis, ekonomik kriz döneminde IMF'den alınan borcun erken ödenmesi konusunda sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

"Yunanistan bugün maliyeti yüksek olan IMF kredisinin erken ödemesi konusunda talebini iletti." ifadelerini kullanan Miçotakis, bu durumun ülkenin güvenilirliğini artırarak Yunan hazine kaynaklarından tasarruf sağladığını belirtti.

Öte yandan Yunanistan Maliye Bakanı Hristos Staikouras'ın, Avrupa İstikrar Mekanizması (ESM) ve Avro Grubu'na resmi teklifini ilettiği bildirildi.

Cuma günü gerçekleştirilen Avro Grubu Maliye Bakanları toplantısı sonrası ESM Başkanı Klaus Regling ödemenin gerçekleştirilmesini olumlu karşıladıklarını belirtmişti.

Yunanistan için böylece IMF'ye yaklaşık 9 milyar avroluk borcun 3 milyar avroluk kısmını erken ödeyebilme yolunun açılması planlanıyor.

Ekonomik kriz döneminde kurtarma paketleri kapsamında IMF'den alınan borcunu daha düşük faizlerle kapatmayı planlayan Yunanistan bu hamlesiyle 70 milyon avro tasarruf etmeyi hedefliyor.

Mali krizde iflas riskiyle karşılaşan Yunanistan, üç kurtarma paketiyle kreditörlerinden toplam 290 milyar avro borç almıştı. Ülkenin kamu borç oranı Avro bölgesinin halen en yükseği konumunda.

Resmi talebin açıklanmasının ardından ise 10 yıllık Yunan devlet tahvillerinin faiz oranı yüzde 1,61'den 1,54'e geriledi.

(AA)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ