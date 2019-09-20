Yunanistan çaresiz kaldı
Türkiye’nin İHA kullanımında sağladığı ilerleme, Yunanistan’ı korkutuyor. Ülke medyasında, “Endişeliyiz, İHA’lara karşı çaresiz kaldık” başlığı atıldı.
Savunma Sanayii alanında son yıllarda büyük atılım yapan Türkiye, özellikle İnsansız Hava Aracı (İHA) kullanımında sağladığı ilerlemeyle dikkat çekiyor.
ATİNA ENDİŞELİ
Yunan Kathimerini gazetesi, Türk savunma sistemleri karşısında Atina’nın çaresiz kaldığına yönelik bir haber yayımladı. “Türkiye’nin İHA kabiliyeti karşısında çaresiz kaldık” ifadesinin kullanıldığı haberde, “Türklerin daha büyük İHA’lar geliştirmek için çaba sarf etmesi Atina’nın asıl endişesi” denildi.
BASKI YAPMALIYIZ
Haberde eski Savunma Bakanı Evangelos Apostolakis’in “Bu konuda ilerleme sağlayamadık” ifadelerine de yer verilirken, İHA konusunda İsrail’le yapılan görüşmelerin dahi sonuçsuz kaldığı ifade edildi. Türkiye ile başa çıkılabilmesi için sürekli baskı politikasının uygulanması istendi.
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