Yüksek altın rezervlerinin bulunduğu Kongo'da sivillere saldırı: 16 ölü

Ulusal basındaki haberlere göre, pazartesiyi salıya bağlayan gece, silahlı kişiler Beni kentine bağlı Alungupa köyüne saldırı düzenledi.

Köylülerden 16'sını öldüren saldırganlar, 10 kişiyi kaçırdı.

ADF mensubu olduğu belirtilen saldırganlar, köylülere ait besi hayvanları ve değerli eşyaları da çalarak kayıplara karıştı.

KDC ordusu, ülkenin doğusunda faaliyet gösteren ayrılıkçılara karşı geçen yıl ekim ayı sonunda geniş çaplı operasyon başlatmıştı.

Operasyonlar sonrasında ADF'nin misilleme saldırılarında 400'den fazla sivil hayatını kaybetmişti.

MESELE ALTIN!

Ülkenin Ruanda, Uganda ve Burundi sınırlarının bulunduğu doğusu, 20 yıldır yüksek rezervlere sahip altın ve kobalt gibi yer altı kaynaklarının kontrolünü sağlamaya çalışan silahlı grupların saldırı ve çatışmalarına sahne oluyor. ADF'nin bölgedeki saldırılarında 2014'ten bu yana 3 bin sivil hayatını kaybetti.

AA