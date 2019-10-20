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20 Ekim 2019 Pazar 12:07:45 | Son Güncelleme: 20 Ekim 2019 Pazar 12:08:23

YPG/PKK tahrip ettiği hastane önüne teröristbaşı posteri asmış

Teröristlerin, Barış Pınarı Harekatı'nda kaçtıkları Tel Abyad'da tahrip ettikleri hastanenin girişine teröristbaşı Öcalan posteri astığı görüldü

Terör örgütü YPG/PKK'nın, Tel Abyad ve çevre yerleşimlere sağlık hizmeti veren tek hastaneyi talan ederken, bina önüne astığı teröristbaşı Abdullah Öcalan posteri dikkati çekiyor.

AA, Barış Pınarı Harekatı kapsamında terörden arındırılan, Tel Abyad'daki tek hasteneye YPG/PKK'nın verdiği hasarı görüntüledi.

Bina içindeki çekimlerde hastaneye ait çok sayıdaki tıbbi cihazın artık yerinde olmadığı ve örgüt tarafından çalındığı fark edilirken, hastanenin bazı servislerinin içindekilerle ateşe verilerek tamamen kullanılamaz hale getirildiği dikkati çekti.

Diğer taraftan, ABD'nin YPG ile PKK'yı birbirinden ayrı gösterme çabalarına karşın Fırat'ın doğusunda teröristlerden kurtarılan pek çok yerde örgütün kullandığı teröristbaşı Abdullah Öcalan resimleri çıkıyor.

Hastaneden elde edilen görüntülerde de binanın girişine teröristbaşının büyük boy fotoğrafının yerleştirildiği göze çarptı.

Tel Abyad'da örgüte ait karargahlarda görüntülenen Öcalan resimleri, YPG ile PKK'nın birbirinden farklı yapılar olmadığının kanıtları olarak kayıtlara geçti.

Milli Savunma Bakanlığı da dün yaptığı açıklamada, Tel Abyad Hastanesi'nin hızlı şekilde hizmete sokulması için yapılan incelemede, hastanedeki cihazların terör örgütü PKK/YPG tarafından yakılarak kullanılamaz hale getirildiğinin ve bir kısım malzemenin de teröristler tarafından kaçırıldığının tespit edildiğini belirtmişti.

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