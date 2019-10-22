Yemek yedikçe sarhoş oluyor
ABD’de yaşayan bir adamın vücudu, bağırsaklarındaki mantar nedeniyle alkol üretiyor. Gün içinde birçok zorluk yaşayan adam, işinden ayrılmak zorunda kaldı.
BİRÇOK DOKTOR DOLAŞTI
Gün içinde baş dönmesi, hafıza kaybı gibi durumlar yaşamaya başlayan ve alkol almış gibi sarhoş bir halde dolaşan 46 yaşındaki adam, nedenini bulmak için doktora gitti. Yapılan incelemelerde vücudun alkol üretmesine neden olan ‘kendi kendine mayalanma sendromu’na yakalandığı tespit edildi. Gün içinde zorluklar yaşayan ve işinden ayrılmak zorunda kalan adamın iyileştirilmesi için tedaviye başlandı. Hastalığa sahip olan kişiler yediklerinin alkole dönüşmesi sonucunda sarhoşluk yaşayabiliyor.
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