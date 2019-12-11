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11 Aralık 2019 Çarşamba 08:00:00 | Son Güncelleme: 11 Aralık 2019 Çarşamba 08:37:33

Yaşlı kıta yerlerde

Lösemi şüphesiyle İngiltere’de acile kaldırılan çocuğun, 4 saat beton zemin üzerinde yatması İngiltere'yi ayağa kaldırdı. Avrupa’nın çöken sağlık sistemini gözler önüne seren skandal, akıllara 90’lı yılların Türkiyesi'ni getirdi.

Yaşanan sağlık sorunlarıyla sık sık gündeme gelen İngiltere, büyük bir skandala daha imza attı. Dünyanın en güçlü devletlerinden İngiltere'de, sağlık sistemi resmen çöktü. Hastanelerde ‘insani kriz’ yaşanırken ortaya çıkan manzara, 90’ların Türkiyesi'ni akıllara getirdi. 4 yaşındaki Jack Williment isimli bir çocuk, lösemi şüphesiyle Leeds kentinde bir hastanenin acil servisine götürüldü. Ancak hastanede boş yatak bulunmadığını söyleyen yetkililer, aileye beklemeleri gerektiğini söyledi. Sadece oksijen maskesi takılan minik Jack, annesinin beton zemine serdiği montun üzerinde, 4 saat yatmak zorunda kaldı.

İNGİLTERE'NİN UTANÇ FOTOĞRAFI

İngiltere’de çekilen bu fotoğraf, Avrupa’nın birçok ülkesinde yaşanan sağlık krizini bir kez daha gündeme getirdi. Almanya ve Fransa’da da doktorlardan randevu alabilmek aylar sürebiliyor.

SAĞLIK BAKANI DEHŞETE KAPILDI

Saatlerce yerde yatan çocuk, daha sonra 5 saat de sedyede kaldı. Sonunda bir yatak boşalınca tedaviye alınan Jack’e bademcik iltihabı teşhisi konuldu. Çocuğun annesinin çekip paylaştığı fotoğraflar, İngiltere'deki Ulusal Sağlık Hizmetleri'nin yetersizliğini bir kez daha gündeme getirdi. Hastane yönetimi, çocuk ve ailesinden özür diledi. Skandalın patlak vermesinin ardından, çocuğun yerde yattığı fotoğrafın çekildiği hastaneyi İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock ziyaret etti. Hancock, olaydan dolayı “Dehşete kapıldığını” belirterek, “Yeterli değil, durumla ilgili özür diledim” dedi.

İSTATİSTİKLERE GÖRE 12 SAAT

İngiltere Kraliyet Acil Tıp Derneği’nin geçen hafta yayımladığı istatistiğe göre, ülkede her 20 acil hastadan biri, 12 saat yatak beklemek zorunda kalıyor. Sadece yüzde 68'i, ilk 4 saat içinde muayene edilebiliyor. Brexit'in ardından ülkedeki ikinci en önemli sorun olarak gösterilen sağlık hizmetlerinin durumu, 12 Aralık'ta yapılacak seçimin en önemli gündem maddelerinden birini oluşturuyor.

RANDEVU ALMAK İMKÂNSIZ

Yaşanan sağlık krizi sadece İngiltere’yle sınırlı değil. Avrupa genelinde de benzer skandallar yaşanıyor. Almanya'da yapılan bir araştırmaya göre her 4 hastadan biri, uzman bir doktordan randevu almak için, ortalama 3 hafta veya daha fazla bekletiliyor. Şiddetli ağrıları olan hastaların üçte birinin tedavi görmek için 3 günden fazla beklediği kaydedildi. Acil servise kaldırılan ancak durumu ağır olmayan hastaların 4 saate kadar bekletildiği belirtildi. Fransa'da yolunuz acil servise düşerse, doktor muayenesi için saatlerce beklemeyi göze almanız gerekiyor. Büyük şehirlerden uzak kırsal bölgelerde ise aile hekiminden ya da uzman doktorlardan randevu almak haftalar, bazen aylar sürebiliyor.

DÜNYA TEDAVİ İÇİN TÜRKİYE'YE GELİYOR

Sağlık sektörünün AK Parti hükümetleri döneminde çağ atladığı Türkiye’de, geçen yıl 27 ülkeden 546 bin yabancı uyruklu kişi tedavi oldu.

AK Parti döneminde Türkiye, sağlık sektöründe büyük aşama kaydetti. Yıllık muayene sayısı 209 milyondan 800 milyona, ameliyat sayısı ise 3 milyondan 15 milyona çıktı. Daha önceki kalitesiz sağlık sistemi nedeniyle yeterli hizmeti alamayan vatandaşlar, acil ameliyatlara 6, normal ameliyatlara da bir yıl sonrasına gün alabiliyordu. AK Parti’den önce 5,5 milyon metrekare büyüklüğündeki kapalı alanda hizmet veren sağlık sektörü, bugün 25,5 milyon metrekarede son derece modern hastanelerde hizmet veriyor. Türkiye, artık sağlık hizmeti ihraç edere pozisyona geldi. Geçen yıl Almanya, İngiltere, Rusya, Fransa, ABD dahil olmak üzere, dünyanın 27 ülkesinden 546 bin yabancı uyruklu kişi Türkiye’de tedavi oldu. Türkiye’de, 2016’dan itibaren 10 şehir hastanesi faaliyete geçti. Bugün itibarıyla; 928 hastane, 132 ağız ve diş sağlığı merkezi, 511 diyaliz merkezi, 15 üremeye yardımcı tedavi merkezi, 2 bin 840 acil yardım istasyonu, 7 bin 991 aile sağlığı merkezi, 973 ilçe sağlık müdürlüğü ve toplum sağlığı merkeziyle, 172 toplum ruh sağlığı merkezinde hizmet veriliyor. Türkiye dünyada hava ambulans hizmetini ücretsiz veren tek ülke konumunda bulunuyor.

Sağlık sektörünün AK Parti hükümetleri döneminde çağ atladığı Türkiye’de, geçen yıl 27 ülkeden 546 bin yabancı uyruklu kişi tedavi oldu.

JOHNSON'DAN ZORAKİ ÖZÜR

İnfial yaratan olayın ardından bir muhabir, 'koridorda yatan çocuk' fotoğrafını İngiltere Başbakanı Boris Johnson'a gösterdi. Önce fotoğrafa bakmayı reddeden ve gazetecinin telefonunu alıp cebine atan Johnson, bu durumun utanç verici olduğunu söyledi.  Tepkiler üzerine Johnson, “Bu korkunç bir fotoğraf. Bu küçük çocuğun ailesinden ve Ulusal Sağlık Hizmetleri’nde korkunç deneyimler yaşayanlardan özür dilerim” dedi. Johnson, sağlık sistemine rekor düzeyde yatırım yapacaklarını vaat ediyor. Anamuhalefetteki İşçi Partisi'nin lideri Jeremy Corbyn, attığı Twitter mesajında Johnson'ı kastederek, “Umurunda bile değil” ifadelerini kullandı.

SIRA BEKLERKEN ÖLÜYORLAR

Geçtiğimiz yıllarda 100’e yakın acil servis doktoru, o dönemin Başbakanı Theresa May'e açık mektup yazarak, acilen bir şeyler yapılması gerektiği yönünde çağrıda bulunmuştu. Çözüme kavuşturulması talep edilen sorunlar şöyle sıralanmıştı: Yeterli oda kalmadığı için birçok hasta ,derme çatma koğuşlarda tedaviye alınıyor. Yatakların boşalmasını bekleyenler, 12 saate varan süre boyunca sedyelerde bekletiliyor. Binlerce hasta, acil servis personeli olmadığı için ambulanslarda bekletiliyor. Günde 120'nin üzerinde hastanın tedavisi hastane koridorlarında yapılıyor, bazıları hayatını kaybediyor.

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