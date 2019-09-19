Yaşıtları iklim değişikliğiyle savaşan Greta Thunberg'i koruyor

İklim krizine dikkat çekmek amacıyla ABD'de bulunan Greta Thunberg, Capitol Hill’de katıldığı bir etkinlikte medyanın ilgi odağı oldu.

​Genelde utangaç olan Thunberg’in fotoğraflarını çekmek için yarışan gazetecilere ise yine bir çocuk engel olmak istedi. Thunberg ile gazeteciler arasına geçerek genç kıza adeta kalkan olan çocuk kahkahalara neden oldu.

Greta Thunberg, İsveç'te her cuma okul grevine gidip iklim değişikliğiyle mücadele eylemi yaparak 150'den fazla ülkede milyonlarca kişiye bu yolda esin kaynağı oldu.

Birleşmiş Milletler iklim zirvesi için gittiği ABD'de Kongre’ye de hitap eden Thunberg, "Övgüleriniz size kalsın, ne kadar esin verici olduğumuzu söylemek için bizi çağırmayın, yeterince çaba göstermiyorsunuz" sözleriyle siyasetçileri azarladı.

Thunberg, ABD’deki temasları kapsamında eski Başkan Barack Obama ile de bir araya geldi.

Sputnik