Yarım milyonluk oyun evi

10 yıldır bir arada olan Kardashian ve nişanlısı Scott Disick, en büyüğü 9, en küçüğü 4 yaşında olan çocukları için malikanelerinin bahçesine bir oyun evi inşa etti. İnşaat şirketi varisi olan 40 yaşındaki Disick, oğlu Mason’ın mini buzdolabı, bir masa ve acil suşi siparişi için bir telefon hattı isteğine uygun hazırlanan evi, 100 bin dolara (560 bin lira) mal oldu.