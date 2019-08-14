14 Ağustos 2019 Çarşamba 08:00:00 | Son Güncelleme: 14 Ağustos 2019 Çarşamba 02:48:43
Yarım milyonluk oyun evi
Dünyaca ünlü ABD’li şov yıldızı Kourtney Kardashian, çocukları için kesenin ağzını açtı. Dünyaca ünlü ABD’li şov yıldızı Kourtney Kardashian, çocukları için kesenin ağzını açtı.
10 yıldır bir arada olan Kardashian ve nişanlısı Scott Disick, en büyüğü 9, en küçüğü 4 yaşında olan çocukları için malikanelerinin bahçesine bir oyun evi inşa etti. İnşaat şirketi varisi olan 40 yaşındaki Disick, oğlu Mason’ın mini buzdolabı, bir masa ve acil suşi siparişi için bir telefon hattı isteğine uygun hazırlanan evi, 100 bin dolara (560 bin lira) mal oldu.
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