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24 Ocak 2020 Cuma 17:30:25 | Son Güncelleme: 24 Ocak 2020 Cuma 17:31:08

Widodo'dan Endonezya'da 'yeni tip koronavirüse karşı tedbirlerin artırılması' talimatı

Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo, Çin'in Vuhan şehrinden yayılan yeni tip koronavirüs salgınına karşı önlemlerin artırılmasını istedi.

Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo, yaptığı açıklamada, şu ana kadar ülkede bulunmamasına rağmen yeni tip koronavirüsün muhtemel yayılma riskine karşı halkın tetikte olması gerektiğini belirtti.

Devlet Başkanı Widodo, Sağlık Bakanı Terawan Agus Putranto'ya virüsün olası yayılımını yakından izlemesi ve uzun vadeli gerekli önlemlerin artırılması talimatı verdiğini aktardı.

Endonezya'da şu ana kadar koronavirüsün tespit edilmediğini yineleyen Widodo, ileriki süreçte de söz konusun virüsün ülkeye girmemesini umduğunu dile getirdi.

Ulaştırma Bakanlığı da Endonezya havayolları Sriwijaya ve Lion'ın Vuhan seferlerinin geçici süreyle iptal edildiğini açıklarken, Çin ya da Vuhan kenti için seyahat uyarısı yapılmadı.

Öte yandan yetkililer, başkent Cakarta'da çalışan ve ülkesinden dönmesinin ardından koronavirüs şüphesiyle dün hastaneye kaldırılan Çinlide virüse saptanmadığını bildirdi.

Sağlık Bakanı Putranto, dün, ülkede başlıca havalimanı ve limanlar olmak üzere 135 giriş noktasında görevli ve termal tarayıcılarla koronavirüs salgınına karşı gerekli önlemlerin alındığı bilgisini paylaşmıştı.

"Vuhan virüsü"

Ortaya çıktığı yerden dolayı "Vuhan virüsü" diye de adlandırılan yeni koronavirüs yurt dışına seyahat eden yolcular aracılığıyla Çin sınırlarını aşmıştı.

Virüse, Çin dışında ABD, Japonya, Singapur, Güney Kore, Tayland, Suudi Arabistan, Vietnam ve Tayvan'da da rastlanmıştı.

Çin'deki salgında 26 kişi hayatını kaybetti

Çin'de Ulusal Sağlık Komisyonu, ülke genelinde koronavirüsten etkilenenlerin sayısının 887'ye yükseldiğini bildirmişti. Bu bağlamda Hubey'de 24, Hıbey ve Heylongciang eyaletlerinde 1'er kişi hayatını kaybetti.

Hubey eyaletinde Vuhan dışında Huanggang, Icou, Şienning kentleriyle ilçe büyüklüğündeki Çıbi, Şientao, Cıciang, Çienciang kentlerinde metro, otobüs ve feribot seferleri geçici olarak durdurulmuştu.

(AA)

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