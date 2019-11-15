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15 Kasım 2019 Cuma 09:00:00 | Son Güncelleme: 15 Kasım 2019 Cuma 00:30:37

Utan Yunanistan

Yunanistan’ın uluslararası hukuku çiğneyerek 60 bine yakın sığınmacıyı insanlık dışı muamelelerle Türkiye’ye gönderdiği ortaya çıktı.

Türkiye, çoğunluğu Suriyeli, milyonlarca sığınmacıya büyük bir konukseverlik gösterirken, Yunanistan, sayısı 40 bini bile bulmayan sığınmacıyı, dünyanın en kötü kamplarında zorla tutmaya devam ediyor. Bu sığınmacılar, Yunan kamplarında açlık ve hastalıklarla boğuşuyor. Alman Bild gazetesinin Yunanistan muhabiri Lianna Spiropulu, geçtiğimiz günlerde, Türkiye'deki mülteci kamplarının Yunanistan'dakilere kıyasla 5 yıldızlı otel olduğunu söyleyerek, “Bir Yunan olarak bu durumdan utanıyorum” demişti.

SIĞINMACILARA İŞKENCE YAPILIYOR

Yunanistan’ın Avrupa’ya gitmek isteyen sığınmacılara yönelik işkence ve saldırıları yeniden Alman basınına haber oldu. Spiegel Online, Yunanistan'ın, yaklaşık 60 bin göçmeni yasadışı bir şekilde Türkiye’ye sınırdışı ettiğini yazdı. Haberde Yunanistan, söz konusu göçmenlere iltica süreci hakkı tanımamakla eleştirildi. Türkiye İçişleri Bakanlığı belgelerine dayandırılan haberde, Yunanistan'ın 1 Kasım 2019 öncesindeki 12 ayda, toplam 58 bin 283 sığınmacıyı yasadışı bir şekilde Türkiye’ye geri gönderdiği kaydedildi.

AB HUKUKUNU ÇİĞNİYOR

​​​Haberde, iki ülke arasında doğal bir sınır olan Meriç Nehri'ni geçerek Yunanistan'a ulaşan sığınmacıların, çoğunlukla geri gönderildiği belirtiliyor. Geri gönderilen sığınmacılardan yüzlercesi, Yunan güvenlik güçlerinin kendilerine işkence yaptığını, eşyalarını ve paralarını gasp ettiğini söylemişti. Yunanistan’ın göçmen ve sığınmacıları yasadışı bir şekilde geri göndermesi “push-back” olarak nitelendiriliyor. Yasadışı yollardan bir ülkeye giriş yapsa bile herkesin iltica başvurusu yapma hakkı bulunduğu için bu yöntem, Avrupa ve devletler hukukuna aykırı sayılıyor. Ülkelerin, sığınmacılara etkin bir iltica süreci hakkı tanıması gerekiyor. 

GÖÇMENLERE ÖLÜMÜNE DAYAK

Edirne’de, 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı’na bağlı hudut birliği askerleri, Uzunköprü ilçesi Eskiköy yakınlarındaki askeri yasak bölgede darp edilmiş ve bitkin halde İran,
Irak ve Pakistan uyruklu 3 düzensiz göçmen yakaladı. Yunanistan'a geçerken yakalandıklarını ve Yunan askerlerinin kendilerini copla döverek Meriç Nehri üzerinden zorla Türkiye'ye gönderildiklerini söyleyen göçmenler, Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Vücutlarının çeşitli yerlerinde darp izleri olduğu görülen göçmenlerden ikisinin  kollarında kırık tespit edildi.

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