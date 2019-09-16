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16 Eylül 2019 Pazartesi 16:41:09 | Son Güncelleme: 16 Eylül 2019 Pazartesi 16:42:57

UMH Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac: Daha güçlüyüz. Zafer inşallah yakındır

Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac, "Başkent Trablus'taki Savaş altıncı ayına giriyor ve biz daha güçlüyüz. Zafer inşallah yakındır." dedi.

Libya'daki uluslararası tanınırlığa sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac, ülkenin doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı biliklere karşı verdikleri mücadelede zafere yakın olduklarını belirtti.

UMH Başkanlık Konseyi Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Serrac, başkent Trablus'ta üst düzey komutanlar ve sahadaki güçlerin kumandanlarıyla bir araya geldi.

Görüşmede, çatışmaların geldiği son noktaya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Serrac, "Savaş altıncı ayına giriyor ve biz daha güçlüyüz. Zafer inşallah yakındır." ifadelerini kullandı.

UMH'ye bağlı komutanların gelen saldırılara ustaca ve etkili bir biçimde karşılık vererek tüm cephelerde görevlerini layıkıyla yaptıklarını dile getiren Serrac, "Birliklerimizin görevlerini başarıyla tamamlayarak barışı sağlayacaklarına olan inancımız tamdır." diye konuştu.

Libya'daki çatışmaların seyrine ilişkin "Askeri zaferler, barışa da kapı açar." değerlendirmesinde bulunan Serrac, hükümetin önceliklerinin savaşa yönelik hazırlıklar yapmak, birlikleri güçlendirmek olduğunu belirterek, "Tüm bunlar temel meseleler. Ancak, bunlar diğer bir mücadeleye hazırlanmamıza engel olmamalı, bu aynı zamanda bir siyasi savaştır." ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?

Libya'da 17 Şubat 2011'deki devrimin ardından yaşanan siyasi istikrarsızlık ve karşıt gruplar arasındaki çatışmalar sonucu biri Tobruk'ta Temsilciler Meclisi (TM), diğeri Trablus'ta Milli Genel Kongre (MGK) olmak üzere iki meclis ve rakip yönetim ortaya çıkmıştı.

Birleşmiş Milletlerin (BM) girişimleriyle 17 Aralık 2015'te Fas'ın Suheyrat kentinde varılan "Libya Siyasi Anlaşması" uyarınca UMH Başkanlık Konseyi kurulmuştu. BM Güvenlik Konseyi 2259 sayılı kararla Başkanlık Konseyini Libya'nın tek meşru temsilcisi olarak tanımış ancak konseyin sunduğu hükümet listeleri General Halife Hafter'in baskıları nedeniyle Tobruk'taki TM'de onaylanmadığı için süreç tıkanmıştı.

Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine uluslararası meşruiyete sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) birlikleri de "Burkan el-Gadab" operasyonunu başlatmıştı.

Hafter birlikleri, haziran sonunda harekat ve ikmal merkezi olarak kullandıkları kritik Giryan kentini kaybetmişti.

Meşruiyet krizinin sürdüğü Libya'da, uluslararası tanınırlığa sahip UMH ile Hafter'e bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

(AA)

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