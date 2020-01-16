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16 Ocak 2020 Perşembe 20:06:55 | Son Güncelleme: 16 Ocak 2020 Perşembe 20:08:06

Ukrayna uçağında vatandaşlarını kaybeden ülkeler İran'dan tazminat istiyor

Kanada, İngiltere, Ukrayna, İsveç, Hollanda ve Afganistan'ın Dışişleri Bakanları, Londra'da bir araya gelerek İran'dan beklentilerine dönük bir metin üzerinde anlaştı.

İran'ın düşürdüğü Ukrayna uçağında vatandaşlarını kaybeden ülkeler, Tahran'dan tüm sorumluluğu kabul etmesini, uluslararası bir soruşturma başlatılmasını ve ailelere tazminat ödenmesini istedi.

Kanada, İngiltere, Ukrayna, İsveç, Hollanda ve Afganistan'ın Dışişleri Bakanları, Londra'da bir araya geldi.

Toplantıda bakanlar, "hesap verebilirlik, şeffaflık ve adaletin sağlanmasına dönük" bir çerçeve üzerinde anlaşmaya vardı.

Kanada Dışişleri Bakanı François-Philippe Champagne'in okuduğu metinde, öncelikle İran'dan, ilgili ülkelerin yetkililerine tam ve kesintisiz konsolosluk hizmeti verilmesi istendi.

Hayatını kaybedenlerin kimlik tespitlerinin haysiyet, şeffaflık ve uluslararası standartlara uygun olarak yapılması ve ailelerin, yakınlarının cesetlerinin ülkelerine geri gönderilmesi isteklerinin hepsine saygı gösterilmesi talep edildi.

Vatandaşlarını kaybeden ülkelere de açık olan bağımsız ve şeffaf bir uluslararası soruşturma çağrısı yapılan metinde, İran'ın tüm sorumluğu alması ve tazminat da dahil olmak üzere kurbanların ailelerine yönelik tüm sorumluluklarını kabul etmesi istendi.

Ayrıca bağımsız bir ceza soruşturması ile sorumlulardan hesap sorulması ve bu sürecin insan haklarına uygun, şeffaf ve tarafsız olmasının önemine dikkat çekildi.

Soruları da cevaplandıran Champagne, İran'ın sorumluluğu kabul ettiğini ancak olaya tam olarak neyin sebep olduğunun ancak uluslararası bir soruşturmayla belirlenebileceğini ifade etti.

İran'ı iş birliğine çağıran Champagne, "Aileler cevap istiyor. Uluslararası kamuoyu cevap istiyor. Dünya bu cevapları bekliyor. Biz de bunları alana kadar durmayacağız." dedi.

UÇAK FÜZEYLE VURULDU

Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gitmek üzere Tahran Uluslararası İmam Humeyni Havalimanı'ndan havalanan Boeing 737 tipi yolcu uçağı, 8 Ocak Çarşamba sabahı kalkıştan kısa süre sonra düşmüş, uçakta bulunan 176 kişiden kurtulan olmamıştı.

İran Genelkurmay Başkanlığı bu sabah, Ukrayna Havayollarına ait yolcu uçağının "hassas askeri bir noktanın" üzerinden geçerken "insani hata" sonucu hava savunma sistemi tarafından yanlışlıkla düşürüldüğünü bildirmişti.

AA

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