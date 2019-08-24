Üçlü görüşme tehlikeli bir oyun

KKTC Başbakanı Ersin Tatar, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Anastasiadis’le Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres arasında yapılması planlanan üçlü toplantıya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

UYARIDA BULUNDU

Tatar, “Kıbrıslı Türklere (Rum tarafının) büyük haksızlıklar yapmaları, dışlamaları ve ortaklık zihniyetinden çok uzak durmaları noktasında, bizim tekrar Guterres çerçevesinde böyle bir masaya gelmemizin fevkalade tehlikeli olduğunu düşünmekteyim. Bu, büyük bir oyun da olabilir” uyarısında bulundu.

GARANTÖRLÜK HAKKI

“Şimdi biz Sayın Akıncı’ya soruyoruz Kıbrıs’ta; ‘ne oldu da tekrar aynı noktadan bir görüşme sürecine veya macerasına girmek istiyorsun” diye soran Başbakan Tatar, “Şu anda tertipledikleri oyun veya süreç; Türkiye’nin bu garantörlük hakkını ‘modası geçti’ diye elinden almak ve bizleri AB mekanizmalarının insafına terk etmek” ifadelerini kullandı.