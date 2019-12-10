Türkiye'ye 25 bin kişilik bir göç daha!

İdlib gerginliği azaltma bölgesi için Türkiye ile Rusya arasında imzalanan anlaşma kağıt üzerinde kaldı. Son 10 günde Rusya ve Suriye Rejimi’nin bombardıman dalgasında 14’ü çocuk, 12’si kadın toplam 63 kişi şehit oldu, 43’ü çocuk, 31’i kadın 172 kişi de yaralandı Sivillerin yaşadığı yerleşim bölgelerinin gece-gündüz demeden bombalanması büyük göç dalgasına neden oldu.

90 BİN KİŞİ GÖÇÜYOR

Suriye Müdahale Koordinatörlüğü verilerine göre, tansiyonun hiç olmadığı kadar arttığı güney İdlib kırsalında köy, kasaba ve kampların bulunduğu 86 yerleşim bölgesi bombalandı. Bu bölgelerden son 15 günde 16 bin 751 aile, 92 bin 109 kişi evlerini terketti. Bu kişilerden en az 25 bini Türkiye sınırına yakın bölgelere göç etti.

YOĞUN BOMBARDIMAN

Verilere göre, İdlib’in güneyinde farklı ölçeklerde 145 yerleşim yeri bulunuyor ve buralarda 315 binden fazla kişi yaşıyor. İdlib Medya Merkezi’nin aktardığına göre rejim ve Rus savaş uçakları Salı gününden bu yana eşi benzeri görülmemiş toplu katliamlara başladı. Saldırıların etkilediği bölgeler arasında Al-Khariba, Urum al Jawz, al-Haraki, al-Barsa, al-Sarman, ayrıca Ahsam ve Muhambal çevreleri bulunuyor. Salı günü “ateşkesin ihlal edildiğini” iddia eden Rusya, Kefr Nubl çevresindeki bölgeleri ateş altına aldığını duyurmuştu.

1 MİLYONU AŞTI

Türkiye ile Rusya arasında, 17 Eylül 2018’de imzalanan mutabakattan bu yana İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi’nde, rejim ve Rusya’nın saldırılarında bin 300’den fazla sivil öldü. Saldırıların yoğun olduğu yerlerden, nispeten sakin yerlere ve özellikle Türkiye sınırına göç edenlerin sayısı son bir yılda 1 milyonu aştı.

Nur Sultan’da kritik toplantı

Türkiye, Rusya ve İran, Kazakistan’ın başkenti Nur Sultan’da Astana formatlı görüşmeler için bugün 14. kez bir araya gelecek. Birleşmiş Milletler Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen’in de katılacağı 14. Garantörler Toplantısı’nda Esed rejimi ve destekçilerinin Astana anlaşmalarını hiçe sayarak yoğun saldırılar düzenlediği İdlib’deki son durum ve rejimin tıkadığı Anayasa Komitesi görüşmeleri masaya yatırılacak.

(Yenişafak)