14 Kasım 2019 Perşembe 21:13:07 | Son Güncelleme: 14 Kasım 2019 Perşembe 21:13:34
Türkiye'nin sınır dışı ettiği DEAŞ'lı Londra'da gözaltına alındı
Türkiye’nin sınır dışı ettiği İngiltere vatandaşı terör örgütü DEAŞ militanı, Londra'da gözaltına alındı.
İngiliz Skynews televizyonunun haberine göre, İngiliz polisi 26 yaşındaki İngiliz DEAŞ militanını Heathrow Havalimanı'nda gözaltına aldı.
Türkiye İçişleri Bakanlığı bugün Alman uyruklu 6, Birleşik Krallık uyruklu 1 olmak üzere 7 yabancı uyruklu teröristin ülkelerine gönderildiğini belirtmişti.
AA
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