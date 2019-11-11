Türkiye'den bu hafta Almanya'ya 10 kişi sınır dışı edilecek

Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Christofer Burger, başkent Berlin'deki Federal Basın Binası'nda düzenlenen basın toplantısında Türkiye’den bu hafta Almanya'ya sınır dışı edilecek Alman vatandaşlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

"Türkiye'den bu hafta (Almanya'ya) sınır dışı edilecek 10 kişiden 3'ü erkek, 5'i kadın, 2'sinin de çocuk olduğunu söyleyebilirim." diyen Burger, bunlardan birinin bugün, 7 kişinin 14 Kasım Perşembe günü, 2 kişinin de 15 Kasım Cuma günü Türkiye'den Almanya'ya sınır dışı edileceği bilgisini aldıklarını belirtti.

Almanya'nın dış temsilciliklerinde bu kişilerin kimliklerinin tespit edildiği ve hepsinin Alman vatandaşı olduğunu ifade eden Burger, bu kişilerin DEAŞ bağlantılı olup olmadığını ise şu an için söyleyemeyeceğini ancak sınır dışı edilecek 2 kadının Suriye'de kaldığı yönünde emarelerin bulunduğunu kaydetti.

Burger, bugün sınır dışı edilecek kişinin ise DEAŞ bağlantılı olmadığını aktardı.

Alman basınında yer alan haberlerde ise DEAŞ bağlantılı en az 7 kişinin Türkiye'den Almanya'ya sınır dışı edileceği belirtildi.

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, bugün yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun geçen hafta açıkladığı doğrultuda bugün yabancı terörist savaşçıların iadelerine başlandığını belirtmişti.

AA