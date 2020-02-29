Türkiye'den Avrupa'ya mülteci mesajı: Bizden bu kadar!

Suriye'de Esad rejimi güçlerinin düzenlediği saldırılarda 33 askerin şehit olmasının ardından gözler Türkiye'nin atacağı adımlara çevrildi. Kalleş saldırının ardından rejim hedefleri yerle bir edilirken mülteci kartı da devreye sokuldu. Avrupa ülkelerine doğru bütün kara ve deniz sınırları mülteci geçişlerine açıldı. Kararın alınmasının ardından, İstanbul, Çanakkale, Edirne, İzmir başta olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanından binlerce mülteci, Yunanistan ve Bulgaristan'a gitmek için harekete geçti. Aralarında Suriye, İran, Irak, Fas, Pakistan uyrukluların da bulunduğu mülteciler, sınır kapılarının yanı sıra lastik botlarla Yunan adalarına ulaşmaya çalıştı.





KORKU VE PANİK SARDI



Ankara'nın göçmen kararının ardından Türkiye'nin, Yunanistan ve Bulgaristan sınırlarında olağanüstü bir hareketlilik yaşanıyor. Güvenlik tedbirlerini artıran Yunanistan, Türkiye ile sınır bölgelerinde askerî devri faaliyetlerini yoğunlaştırdı. Yunanistan'ın, göçmelerin geçişlerine izin vermediği, ses bombaları ile mültecileri geri püskürmeye çalıştığı bildirildi. Bulgaristan da Türkiye sınırında ek güvenlik tedbirleri aldı. Bulgaristan Savunma Bakanlığı, göçmen akınına karşı Türkiye sınırında bin asker göndermeye hazır oldukları ifade etti.

AB SÖZÜNÜ TUTMADI



Göç İdaresi Genel Müdürlüğünün verilerine göre Türkiye'de 3,5 milyon Suriyeli bulunuyor. Bu rakam 2014 yılında 1,5 milyon, 2015'te ise 2,5 milyondu. 18 Mart 2015 yılında AB-Türkiye arasında imzalanan mutabakata göre Suriyeli mülteciler Türkiye sınırları içerinde tutulacak; AB ise bu karşılık olarak Gümrük Birliği Anlaşması'nın güncellenmesi, Türk vatandaşlarına AB ülkelerinde vizesiz dolaşma hakkı ve mültecilere yönelik maddi destek sağlama konusunda adımlar atacaktı. Ancak AB anlaşma kapsamında hiçbir sorumluluğunu yerine getirmezken, verdiği sözleri siyasi sebeplerden dolayı tutmamıştı. Aynı AB dün yaptığı açıklamada Ankara'dan AB'ye göçmen akışını kontrol etmekle ilgili taahhütlere bağlı kalmasını beklediklerini belirtti. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy ise Türkiye'nin mülteciler ve sığınmacılara yönelik politikasında bir değişiklik olmadığını ifade etti.





ERDOĞAN, AB'Yİ UYARMIŞTI



AB'nin mülteci meselesindeki tutumunu eleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, daha önce birçok defa AB'ye uyarılarda bulunmuştu. Avrupa'nın mülteciler konusunda Türkiye'ye yeterli desteği vermediğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan “Kapıları açmak zorunda kalabiliriz” mesajını vermişti.

OTOGARLARDA EK SEFER



Kararın ardından Türkiye'de birçok farklı ülkeden gelen göçmenler İstanbul'da 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'na akın etti. Otobüs kaptanı Serkan Baykara “Edirne gidişlerinde çok yoğunuz. Ek seferler açtık. Yolcularımızın yüzde 80'ini mülteciler oluşturuyor” dedi. Aynı hareketlilik İzmir Otogarı'nda da sürüyor.

ATİNA SINIRI OTOBÜSLE KAPATTI



Avrupa'ya gelmek isteyen mülteciler, Pazarkule Sınır Kapısı ve Kastanies Sınır Kapısı arasındaki tampon bölgeye geçti. Yunan askerleri güvenlik gerekçesiyle yaya ve araçlarla gelenlerin ülkeye sokulmayacağını duyurdu. Otobüsle sınırı kapattı. Göçmenler başka sınır kapılarına yönlendiriliyor.

İDLİBLİ ENİS: BİRAZ DA AVRUPA BİZİ ALSIN



İdlibli Enis dört sene evvel Türkiye'ye geldi... Avrupa'ya gitmek için otobüsle yola çıkan Enis “Türkiye'de birçok sektörde çalıştım. Önce Yunanistan'a ardından ise Avrupa'ya gitmek istiyorum. Türkiye'de çok fazla Suriyeli var. Avrupa niçin istemiyor? Avrupa da biraz alsın”

ÜCRETSİZ OTOBÜS



Öte yandan göreve geldikten sonra yabancı uyruklulara ayni ve nakdî yardım yapılmaması talimatını veren Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, savaştan kaçarak Bolu'ya gelen mültecilerin Edirne'ye ücretsiz gidebilmeleri için otobüs kaldıracağını açıkladı.





Türkiye Gazetesi