Türkiye, Rusya ve İran'ın Suriye konulu 14. Garantörler Toplantısı'nın tarihi belli oldu
Kazakistan Dışişleri Bakanı Muhtar Tleuberdi, Suriye konulu 14. Garantörler Toplantısı'nın 10-11 Aralık'ta yapılacağını bildirdi. 3 ülke sivil kayıpları önlemek ve garantörlerin askeri personelinin güvenliği hususnda uzlaşmıştı.
Tleuberdi gazetecilerin, Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da garantörler toplantısının tarihine ilişkin sorusuna, "Görüşmeler için 10-11 Aralık tarihi belirlendi." yanıtını verdi.
Garantörler toplantısının 13'üncüsü 1-2 Ağustos'ta yapılmış, Türkiye, Rusya ve İran, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesinde sivil kayıpları önlemek ve garantörlerin askeri personelinin güvenliğini sağlamak için somut önlemler almak konusunda uzlaşmıştı.
AA
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