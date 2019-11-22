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22 Kasım 2019 Cuma 17:08:38 | Son Güncelleme: 22 Kasım 2019 Cuma 17:15:35

Türkiye, Rusya ve İran'ın Suriye konulu 14. Garantörler Toplantısı'nın tarihi belli oldu

Kazakistan Dışişleri Bakanı Muhtar Tleuberdi, Suriye konulu 14. Garantörler Toplantısı'nın 10-11 Aralık'ta yapılacağını bildirdi. 3 ülke sivil kayıpları önlemek ve garantörlerin askeri personelinin güvenliği hususnda uzlaşmıştı.

Tleuberdi gazetecilerin, Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da garantörler toplantısının tarihine ilişkin sorusuna, "Görüşmeler için 10-11 Aralık tarihi belirlendi." yanıtını verdi.

Garantörler toplantısının 13'üncüsü 1-2 Ağustos'ta yapılmış, Türkiye, Rusya ve İran, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesinde sivil kayıpları önlemek ve garantörlerin askeri personelinin güvenliğini sağlamak için somut önlemler almak konusunda uzlaşmıştı.

AA

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