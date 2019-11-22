Türkiye, Rusya ve İran'ın Suriye konulu 14. Garantörler Toplantısı'nın tarihi belli oldu

Tleuberdi gazetecilerin, Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da garantörler toplantısının tarihine ilişkin sorusuna, "Görüşmeler için 10-11 Aralık tarihi belirlendi." yanıtını verdi.

Garantörler toplantısının 13'üncüsü 1-2 Ağustos'ta yapılmış, Türkiye, Rusya ve İran, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesinde sivil kayıpları önlemek ve garantörlerin askeri personelinin güvenliğini sağlamak için somut önlemler almak konusunda uzlaşmıştı.

AA