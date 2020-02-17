Türkiye karşıtı söylemleri Mustafa Akıncı'ya kaybettiriyor! Kıbrıs halkı 'Türkiye' konusunda hassasiyet istiyor! İşte son anket sonuçları

  • Bist 100
    121008
  • Dolar
    6,0532
  • Euro
    6,5608
  • Altın
    307,7090
İstanbul
4 / 9
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Dünya Melek Yatırım Forumu'nda Bakanlar Yuvarlak Masa Toplantısı düzenlendi Dünya Melek Yatırım Forumu'nda Bakanlar Yuvarlak Masa Toplantısı düzenlendi
Al Moneef: Türkiye örneğinden oldukça etkilenmiş durumdayım Al Moneef: Türkiye örneğinden oldukça etkilenmiş durumdayım
57. Antalya Altın Portakal Film Festivali 3-10 Ekim tarihlerinde düzenlenecek 57. Antalya Altın Portakal Film Festivali 3-10 Ekim tarihlerinde düzenlenecek
Anton Trofimov: Şu an fagotla Türk müziği çalınabiliyor Anton Trofimov: Şu an fagotla Türk müziği çalınabiliyor
Gürçil Çeliktaş Göbeklitepe Operası ile yeniden yönetmen koltuğunda Gürçil Çeliktaş Göbeklitepe Operası ile yeniden yönetmen koltuğunda
'Osmanlı'nın ilk payitahtı'na gelen yabancı turistlerin dörtte biri Kuveyt ve Suudi Arabistan'dan 'Osmanlı'nın ilk payitahtı'na gelen yabancı turistlerin dörtte biri Kuveyt ve Suudi Arabistan'dan
'Batı' varoluşunu Münih’te tartıştı 'Batı' varoluşunu Münih’te tartıştı
MHP lideri Devlet Bahçeli’nin hediye ettiği klasik otomobil için kurban kestiler MHP lideri Devlet Bahçeli’nin hediye ettiği klasik otomobil için kurban kestiler
Geleneksel sporların geleceği uluslararası zirvede! Geleneksel sporların geleceği uluslararası zirvede!
AK Parti'den İş Bankası hisseleri ile ilgili son dakika açıklaması AK Parti'den İş Bankası hisseleri ile ilgili son dakika açıklaması
BAE resmen onayladı! Arap dünyasında bir ilk BAE resmen onayladı! Arap dünyasında bir ilk
Eski karısını bıçaklayan şahıs tutuklandı Eski karısını bıçaklayan şahıs tutuklandı
Türkiye'nin Maraş adımı Rumlarda rahatsızlık yarattı! Nikos Anastasiadis'ten skandal açıklama Türkiye'nin Maraş adımı Rumlarda rahatsızlık yarattı! Nikos Anastasiadis'ten skandal açıklama
Türkiye Sigarayla Savaş Derneği Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın: Sigara içenlerin sayısı 30 milyondan 20 milyona indi Türkiye Sigarayla Savaş Derneği Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın: Sigara içenlerin sayısı 30 milyondan 20 milyona indi
Helin Avşar, önceki gece yeni sevgilisi Umur Saçkın’la Arnavutköy’deydi Helin Avşar, önceki gece yeni sevgilisi Umur Saçkın’la Arnavutköy’deydi
Emniyet Müdürü Verdi'nin şehit edilmesi soruşturmasında şüphelilerin gözaltı süresi uzatıldı Emniyet Müdürü Verdi'nin şehit edilmesi soruşturmasında şüphelilerin gözaltı süresi uzatıldı
Elazığ'da son dakika korkutan deprem! Büyüklüğü 4.2, merkez üssü Sivrice Elazığ'da son dakika korkutan deprem! Büyüklüğü 4.2, merkez üssü Sivrice
Bahçelievler'de çıkan silahlı kavgada 1'i ağır 3 kişi yaralandı Bahçelievler'de çıkan silahlı kavgada 1'i ağır 3 kişi yaralandı
Türkiye karşıtı söylemleri Mustafa Akıncı'ya kaybettiriyor! Kıbrıs halkı 'Türkiye' konusunda hassasiyet istiyor! İşte son anket sonuçları Türkiye karşıtı söylemleri Mustafa Akıncı'ya kaybettiriyor! Kıbrıs halkı 'Türkiye' konusunda hassasiyet istiyor! İşte son anket sonuçları
Trendeki koltuk Hindu tanrısı adına rezerve edildi Tanrı yakınımızda Trendeki koltuk Hindu tanrısı adına rezerve edildi Tanrı yakınımızda
FETÖ firarisi emniyet müdürünün sınav hırsızlığı görüntülerle kanıtlandı FETÖ firarisi emniyet müdürünün sınav hırsızlığı görüntülerle kanıtlandı
FETÖ firarisi emniyet müdürünün sınav hırsızlığı görüntülerle kanıtlandı FETÖ firarisi emniyet müdürünün sınav hırsızlığı görüntülerle kanıtlandı
AFAD: Elazığ ve Malatya valiliklerine 65 milyon lira acil yardım ödeneği gönderildi AFAD: Elazığ ve Malatya valiliklerine 65 milyon lira acil yardım ödeneği gönderildi
Türk ve Rus heyetleri Moskova'da İdlib'i görüşüyor Türk ve Rus heyetleri Moskova'da İdlib'i görüşüyor

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

17 Şubat 2020 Pazartesi 14:45:57 | Son Güncelleme: 17 Şubat 2020 Pazartesi 14:54:06

Türkiye karşıtı söylemleri Mustafa Akıncı'ya kaybettiriyor! Kıbrıs halkı 'Türkiye' konusunda hassasiyet istiyor! İşte son anket sonuçları

Gezici Araştırma şirketinin KKTC'de yaptığı son anket, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın yanlış bir politika izlediğini gözler önüne serdi. Anket sonuçlarına göre Kıbrıs halkı yüzde 79,3 ile Akıncı'nın söylemlerini doğru bulmadığını ifade ederek Türkiye ile ilişkilere büyük hassasiyet gösterdiğini kanıtladı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yapılan anket Kıbrıslı Türklerin, Türkiye ile ilişkilere büyük hassasiyet gösterdiğini ortaya koydu. Kıbrıs Türk halkının yüzde 61'inin Türkiye ile iyi ilişkiler kuran bir Cumhurbaşkanı istediği' belirlendi. Ankete katılanların yüzde 73,9'u da Türkiye'ye yönelik söylemleri doğru bulmadığını ifade etti.

Ankette Kapalı Maraş'ın açılmasına da yoğun destek çıktı. Buna göre ankete katılanların yüzde 84.4'ü Kapalı Maraş'ın açılmasını isterken, yüzde 3.4'ü de Maraş'ın açılmasına karşı çıktı. Kıbrıs Türk halkı, 26 Nisan'da yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ise Başbakan Ersin Tatar'ın Cumhurbaşkanı olacağına inanıyor.

Gezici Araştırma Şirketi'nin KKTC genelinde 4 bin 428 kişiyle yüz yüze yaptığı ankete sonuçları açıklandı. 8-10 Şubat tarihlerinde yapılan ankete katılanlar, Kapalı Maraş ile ilgili görüşlerini de ortaya koydu. Araştırmaya katılanlarına 'Kapalı Maraş'ın açılması ile ilgili alınan kararları nasıl değerlendiriyorsunuz?' sorusu soruldu. Halkın yüzde 85'ine yakını Maraş kararına destek verdi.

Yüzde 3,4'ü de Maraş'ın açılmaması gerektiğini ifade ederken, yüzde 12,2'si de Maraş'ın Rumlara iade edilmesini istedi. 'Hayalet Şehir' olarak bilinen bölgenin açılmasıyla ilgili olarak Cumartesi günü Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın da katılımı ile Kapalı Maraş'ta bir yuvarlak masa toplantısı yapıldı. Toplantıda Maraş'ın açılmasına yönelik kararlılık vurgulandı.

GARANTİLERE DESTEK

Araştırmaya katılanlara Türkiye'nin Kıbrıs üzerindeki garantörlüğü de soruldu. Halkın yüzde 80,8'i Türkiye'nin garantörlüğünün ‘devam etmesini’ isterken, yüzde 3'ü ‘iptal edilmesi’ gerektiğini, yüzde 6,4'ü de ‘AB ve BM’nin garantör olması gerektiğini’ ifade etti. Ankete göre Kıbrıslı Türklerin, Rumlarla bir anlaşma olacağına da inanmadığı ortaya çıktı. Buna göre; halkın yüzde 78,7'si Rumlarla bir anlaşmaya inanmazken, yüzde 18'i bir anlaşma olacağına inanıyor.

Ankette 26 Nisan'da yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimleri de soruldu. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın, Türkiye'ye yönelik söylemlerine işaret edilen ankette, halkın çoğunluğunun seçim sürecinde Türkiye'nin sürece dâhil edilmeye çalışılmasına karşı çıktığı belirlendi. Buna göre araştırmaya katılanlar, adayların Türkiye’ye yönelik eleştirel veya olumlu söylemi üzerinden bir seçim propagandası izlemesini doğru bulmuyor. Ankete katılanlara bu yönde sorulara, halkın yüzde 73,9'ü 'doğru bulmuyorum' derken yüzde 26,1'i 'doğru buluyorum' yanıtını verdi.

TÜRKİYE HASSASİYETİ

Ankette, Kıbrıs Türk halkının Türkiye ile ilişkilere hassasiyet gösterdiği de ortaya çıkıyor. Buna göre ankete katılanlar, 'Nasıl bir Cumhurbaşkanı olmalı?' soruna yüzde 77,9'u 'ülkenin sorunlarına sahip çıkmalı' derken, yüzde 61'i de 'Türkiye ile iyi ilişkiler kurmalı' cevabını verdi.

Ankette 26 Nisan'da yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerine dönük de sorular soruldu. Ankette 'Kime oy vereceksiniz?' sorusuna yüzde 36,2'si Başbakan Ersin Ersin Tatar, yüzde 29,3'ü Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı yüzde 17,4'ü de Ana muhalefet partisi lideri Tufan Erhürman cevabını verdi. 'Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalması durumunda kime oy vereceksiniz?' sorusunda ise halkın yüzde 53,1'i Ersin Tatar, yüzde 49,9'u da Mustafa Akıncı cevabını verdi.

AKINCI KAYBEDECEK, TATAR KAZANACAK

Anket sonuçlarını değerlendiren Gezici Araştırma Şirketi Sahibi Murat Gezici, "Kıbrıs Türk halkının Türkiye ile kavga eden bir Cumhurbaşkanı istemediğini" söyledi. Gezici, "Kıbrıs Türk halkı arasında Rumlara giderek güven azaldı. Halk, iki farklı bir devlet istiyor" dedi. Kapalı Maraş'ın açılmasına Kıbrıs Türk halkının yoğun bir destek verdiğine dikkat çeken Gezici, "Halk Maraş'ın açılmasıyla birlikte ekonomide bir şahlanış yaşanacağına inanıyor" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı seçimleri ile ilgili de Gezici, "Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın seçimleri kaybedeceğine, Başbakan Ersin Tatar'ın Cumhurbaşkanı seçileceğine" işaret etti. Gezici, "Bu anketimizde neredeyse bire bir sonuç elde ettik. Halk, Türkiye ile ilişkileri iyi olan, kavga etmeyen bir Cumhurbaşkanı istiyor. Anketimizdeki sonuçlar sandıkta ortaya çıkacaktır. Biz, 2015'te de bire bir sonuçları bilmiştik" dedi.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER