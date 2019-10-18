Türkiye-ABD anlaşması dünya basınında! Türkler büyük bir zafer kazandı

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in Ankara'ya gelmesiyle gerçekleşen görüşmeler sonucunda Türkiye ve ABD anlaşmaya vardılar.

Türkiye, YPG'nin bölgeden çıkarılması, ağır silahlarının toplanması, tahkimatlarının ve muharip mevzilerinin kullanılmaz hale getirilmesi, güvenli bölgenin oluşturulması, 32 kilometre derinliğinin olması, yaptırımların kaldırılması gibi taleplerini ABD'ye kabul ettirdi.

Yabancı basında yankı bulan mutabakat, Türkiye'nin zaferi olarak yorumlandı.

"ERDOĞAN'IN TRUMP'A KARŞI ZAFERİ"

The New York Times:

"Yapılan anlaşma ile birlikte Türk liderliğindeki Suriye'nin kuzeyinde yapılan operasyon durduruldu. Birçok bakımdan anlaşma, istediği şeylerin çoğunu veren ve Trump'ın ülkeye karşı yaptırımlarını önledi. Bu anlaşma Türkiye için Erdoğan'ın Trump'a karşı bir zaferidir.

Türkiye, ABD'nin önceden desteklediği Suriye'deki Kürt savaşçıları sınır bölgesinden uzaklaştırmaya çalıştı.

2012'den beri, Kürt kuvvetler Suriye rejiminin kontrolü dışında Türkiye sınırında özerk bir bölge oluşturmak için iç savaşın karmaşasını kullandı. Anlaşma, Kürt kuvvetlerinin savaşmadan bölgeden çıkmasını sağladı ve Türkiye kontrolünde bir güvenli bölge oluşturmanın yanı sıra, ekonomik yaptırım tehditlerini de ortadan kaldırıyor."

"TRUMP'IN MUAZZAM HEDİYESİ"

Washington Post:

Trump'ın Erdoğan'a muazzam hediyesi başlıklı haberde, "Türkiye yıllarca Suriye çatışması içerisinden ABD'den Rusya'ya ve İran'a kadar bölgeye uzak güçlerin yaptıklarını hayal kırıklığı ile izledi.

Yıllarca Türkiye içerisindeki yasa dışı bir ayrılıkçı grubun bağlantısı olan Kürt milislerine desteğin sonlandırılmasını istedi. Bunların hepsi Trump ile değişti. Erdoğan'ın istediği her şey gerçekleşti.

Yönetime yakın yetkililer Trump'ın bu tavrını dünyadaki güçlü insanlarla kurmak istediği yakın ilişkiden ve Türk lider ile arasındaki yakın bağlardan kaynaklandığını söylüyor." ifadelerine yer verildi.

BBC News:

"Türkiye, Kuzey Suriye'de Kürt kuvvetlerin çekilmesine izin vermek için ateşkesi kabul etti.

ABD Başkan yardımcısı Mike Pence, Kürt kuvvetlerin Türkiye'nin sınırında güvenli bölge olarak tanımladığı bölgeden çekilebilmesi için ateşkes ilan edildiğini söyledi. Ancak YPG'nin bu karara uyup uymayacağı belli değil.

Pence, 'Diğer alanların kaderini tartışmadık' dedi."

"TÜRKLER ATEŞKES DEMEYİ REDDETTİLER"

RT:

"Türkiye Kuzey Suriye'deki Kürt milislere yönelik operasyonu geçici olarak durdurmak konusunda ABD ile anlaştığını onayladı. Ancak Türk yetkililer operasyona devam edeceklerini belirterek, "ateşkes" demeyi reddettiler. Çavuşoğlu, mevcut duruma ateşkes demeyi reddederek bunun sadece iki meşru taraf arasında olabileceğini söyledi.

ABD ile yapılan anlaşma kapsamında güvenli bölgenin kontrolü Türk birlikleri tarafından karşılanacak. Anlaşma, YPG'nin bölgeden çıkarılması, ağır silahların toplanması ve konumların imhasını içeriyor.

Çavuşoğlu, Türkiye'nin ABD'ye Kobani gibi şehirlerin kaderi hakkında herhangi bir garanti vermediğini açıkça belirtti."

"TÜRKİYE KİLİT HEDEFLERİNİ KABUL ETTİRDİ"

Guardian:

"Erdoğan ve Pence hemfikir" başlıklı haberde, "Mike Pence, Ankara'da Türk Cumhurbaşkanı ile anlaşma yaptı. Anlaşma Türkiye'nin kilit hedeflerini kabul ettirdiğini gösteriyor. " ifadelerine yer verildi.

Foreign Policy:

"ABD Başkan Yardımcısı Pence gerginliği azalttı fakat bu Kürtler için kötü bir anlaşma oldu.

Söz konusu anlaşma, Türkiye için gerçekten büyük bir zafer. Pence, bölgedeki Kürt savaşçıların uzaklaştırılmasının ardından Türkiye'nin kalıcı bir ateşkes ilan edeceğini açıkladı.

ABD yönetiminden bir yetkili, güvenli bölgede ABD birliklerinin olmayacağını, birliklerin bölgeden çekilmeye devam edeceklerini açıkladı."

FOX NEWS:

"ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, ateşkesin yanı sıra Türkiye ve ABD'nin bölgedeki DEAŞ faaliyetlerini ortadan kaldırmak konusunda da anlaştıklarını açıkladı. ABD Başkanı Donald Trump ise bunu 'Medeniyet için harika bir gün' sözleriyle kutladı."

SPIEGEL:

Alman Der Spiegel, Yunan Kathimerini, Fransa'dan yayın yapan France 24 gibi yabancı basın organları da Türkiye ve ABD arasındaki mutabakatı, "Ankara'nın zaferi, Erdoğan kazandı" ifadeleri ile haberleştirdi.

lman Spiegel Online'ın Türkiye ile ABD heyeti arasında varılan uzlaşıyı, "ABD Erdoğan’ın istediklerini veriyor" başlığıyla servis etti.

Spiegel Online'ın da yer alan haberde, "Uzlaşma, Recep Tayyip Erdoğan'ın işine yarıyor. Buradaki kaybedenler ise Donald Trump ve YPG" denildi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu "Bu bir ateşkes değil" açıklamasında bulunduğunun altının çizildiği haberde, şu ifadelere yer verildi: "Türkiye, YPG'nin Kuzey Suriye'den çıkarılması yönünde belirlediği hedefine ulaştı. ABD Başkanı Donald Trump -kendi neden olduğu- bir ateşi söndürmüş olmakla övünebilir. Ancak uzun vadede Washington için bedel çok daha büyük olacaktır. ABD, Suriye’de önemli ölçüde hakimiyet kaybetti aynı zamanda uluslararası statü ve etkisi de azaldı. Hangi ortak onlara halen güveniyor? Kaybedenlerin başında elbette bölgedeki YPG geliyor."

Haberde, Washington'dan gelen yaptırım tehditlerine rağmen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geri adım atmadığının da altı çizildi.

(Haber7)