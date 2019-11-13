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13 Kasım 2019 Çarşamba 08:13:25 | Son Güncelleme: 13 Kasım 2019 Çarşamba 08:14:20

Tüm gözler saat 20:00'de! Dünya Erdoğan ve Trump görüşmesine kitlendi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump arasındaki görüşmenin ana gündemini Suriye oluşturacak. Görüşmede Suriye konusundaki mutabakatın ne ölçüde uygulandığı ve ABD’nin YPG/PKK ilişkisi en önemli başlıklar olacak. Kritik görüşme bu akşam saat 20:00'de başlayacak.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın bugün ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmesinde kritik konular var. Görüşmenin, iki ülkenin yeni dönemdeki ilişkilerini belirlemesi bekleniyor.

Bu konular arasında ilk sırada Suriye’nin kuzeydoğusunda oluşturulması planlanan güvenli bölge konusunda Türkiye’nin ABD’den beklentileri yer alıyor. Amerika, ortağı YPG’nin çekilmesini sağlayamadı ve mutabakatta verilen sözler yerine getirilmedi. Bölgeden teröristlerin yanı sıra ağır silah sistemleri de çıkarılmadı. Halen Barış Pınarı Harekat bölgesine yönelik saldırılar Türkiye’yi rahatsız ediyor. Bir yandan da YPG ile ortak devriye gibi Amerika’nın sahada attığı son adımlar samimiyetini sorgulatıyor.

SUÇ LİSTESİNİ VERECEK

YPG’li teröristlere meşruiyet kazandırma çabaları da iki liderin gündemindeki kritik konuların başında. Erdoğan, YPG’li Mazlum Kobani’nin suç listesini Trump’a sunacak ve iadesini isteyecek. Suriye’de Deyrizor bölgesinden elde edilecek petrol gelirlerinin terörist örgüte aktarılması konusu da kritik konular arasında. Erdoğan, bu tip hamlelerin Suriye’de çözümü zora sokacağı gibi bölücü girişimlere temel oluşturacağını ve Türkiye’nin buna izin vermeyeceğini vurgulayacak.

SAVUNMADA SIKI PAZARLIK

Erdoğan-Trump buluşması, iki ülke ilişkilerinin geleceği ve stratejik ortaklığın devamı bakımından kritik önemde. Görüşme, özellikle ABD'nin yaptırımın kaldırılarak Türkiye’ye F-35 sevkiyatının başlatılması ve Patriot pazarlığı konularında ciddi müzakerelere sahne olacak. Türk Hava Kuvvetleri’nin 10-20 yıllık stratejik hedef planlamalarına göre, en az 240 adet 4. nesil savaş uçağı ihtiyacı bulunuyor. Türkiye, bu ihtiyacını F-35 savaş uçaklarıyla karşılamayı düşünüyordu ve ilk etaptaki 100 uçaklık talebiyle programın üçüncü seviye ortağı. Bu da yaklaşık 20 milyar dolarlık bir savunma iş birliğine karşılık geliyor.

PATRİOT DA MASADA

Amerika, S-400 nedeniyle Türkiye’nin F-35 program ortaklığını askıya alırken yeni F-35 satışını durdurdu, parası ödenip alınan 4 uçak ise Türkiye’ye gönderilmedi. Patriot uzun menzilli hava savunma sistemi tedarik görüşmeleri de başkanların üzerinde duracağı konular arasında. Görüşmenin stratejik ortaklığın devamını öngören bir yolda sonuçlanması, 30 milyar dolarlık bir ticari ilişkinin de başlangıcı olacak.

(Yeni Şafak)

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