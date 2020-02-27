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27 Şubat 2020 Perşembe 12:12:35 | Son Güncelleme: 27 Şubat 2020 Perşembe 12:33:46

Trump'tan koronavirüs açıklaması: Grip muamelesi yapın

ABD Başkanı Donald Trump halkına koronavirüs çağrısında bulunarak, "Ellerinizi yıkayın, kendinizi temiz tutun. Zorunda olmadıkça, herkesle tokalaşmanız gerekmiyor. Etrafımda soğuk algınlığı ya da grip belirtisi gösteren olursa hemen uzaklaşıyorum. Bu virüse de tıpkı grip gibi davranın." dedi.

ABD Başkanı Donald Trump Kovid-19 konusunda Beyaz Saray'da, Pence, Sağlık Bakanı Alex Azar ve sağlık yetkililerinin de katıldığı bir basın toplantısı düzenledi. Trump, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) konusunda uzmanlarla çalışması için Başkan Yardımcısı Mike Pence'i görevlendirdiğini açıkladı.

Önceliklerinin ABD halkının sağlığı ve güvenliği olduğunu, ilk günden bu yana gerekli önlemleri aldıklarını vurgulayan Trump, "Bu hastalık yayılırsa ne yapmamız gerekirse yapmaya hazırız. Ama ABD halkına karşı risk oldukça az." dedi.

Trump, Kongre ile de virüs konusunda yakından çalıştıklarına ve iki parti arasında ortak bir ruh oluştuğuna inandığını belirterek, "Kongreden 2,5 milyar dolar fon istedik. Bunun yeterli olduğunu düşünüyoruz. Ancak Demokratlar, bundan çok daha fazlasını istiyor. Onlar daha fazla para istiyor, biz daha fazla şey yapacağız. Ne kadar para harcamak uygunsa o kadar harcayacağız. Umarım o kadar çok para harcamak zorunda kalmayız." diye konuştu.

"ÇİN'DE HASTALIĞIN YAYILMASI BİR NEBZE AZALDI"

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile de görüştüğünü ifade eden Trump, "Şi çok çalışıyor. Çin'in bildirdiği rakamlara güvenebilirsiniz. Çin'de hastalığın yayılması bir nebze azaldı." dedi.

Trump, uzmanlardan öğrendiğine göre grip yüzünden ABD'de her yıl 25 bin ila 69 bin kişinin yaşamını yitirdiğini aktararak, buna kıyasla Kovid-19 vakalarının çok az olduğunu söyledi.

Virüs kapan ya da kapma tehlikesi olan kişileri karantinaya alındıklarını anımsatan Trump, "Birçok karantina merkezimiz var. Aşı çalışmalarımız da hızla ilerliyor." ifadelerini kullandı.

ABD'de virüs konusunda çok iyi uzmanların olduğunu vurgulayan Trump, "Başkan Yardımcısı Mike Pence'i virüs konusunda görevlendirdiğimi buradan duyurmak istiyorum. Mike, uzmanlar, doktorlar ve virüsle ilgili olan kişilerle çalışacak ve bana rapor verecek." bilgisini paylaştı.

Trump, Sağlık Bakanı Azar'ın da çok iyi iş çıkardığını ancak elindeki birçok işten dolayı Kovid-19'a odaklanamadığı için Pence'i görevlendirdiğini söyledi.

"ELİNİZİ YIKAYIN, KENDİNİZİ TEMİZ TUTUN"

Trump, Amerikan halkına Kovid-19'a "grip" muamelesi yapma çağrısında bulunarak, "Ellerinizi yıkayın, kendinizi temiz tutun. Zorunda olmadıkça, herkesle tokalaşmanız gerekmiyor. Etrafımda soğuk algınlığı ya da grip belirtisi gösteren olursa hemen uzaklaşıyorum. Bu virüse de tıpkı grip gibi davranın." değerlendirmesinde bulundu.

Olası bir salgın için maske siparişinde bulunduklarını da kaydeden Trump, "Belki de buna ihtiyacımız olmaz. Ama en kötü senaryoya da hazırlanıyoruz." yorumu yaptı.

Trump bugün kendisini eleştiren Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'ye de yüklenerek, "Pelosi, panik yaratmaya çalışıyor. Demokratların yaptığı tek şey siyasi kazanç." dedi.

Borsadaki düşüşün bir nedeninin de Kovid-19 olduğunu belirten Trump, "Ben bu seçimleri kazandıktan sonra, borsa hiç olmadığı kadar yükselecek. Hatırlarsanız bir önceki seçimi kazandığımın ertesi günü de borsa büyük bir yükselişe geçmişti." diye konuştu.

ABD Sağlık Bakanı Alex Azar ise toplantıda, şu ana kadar ABD'de 60 kişide Kovid-19 vakası görüldüğünü belirterek, "Kovid-19'un daha da yayılmasını engellemek zorundayız. ABD'de daha çok vakanın olmasını bekleyebiliriz." uyarısında bulundu.

AA

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