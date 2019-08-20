Trump'tan kafa karıştıran Grönland paylaşımı: Söz veriyorum bunu yapmayacağım
ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından Grönlanda bir Trump Tower eklediği fotoğrafı paylaşarak 'Söz veriyorum bunu Grönlanda yapmayacağım' dedi.
Trump, Danimarka´ya bağlı özerk bölge olan Grönland´ı satın almak istediğine dair basında yer alan iddiaların ardından sosyal medya hesabından "Söz veriyorum Grönland´a bunu yapmayacağım" notuyla Grönland´da Trump Tower´ın yer aldığı bir fotoğraf paylaştı.
Trump´ın oğlu Eric Trump da Instagram´dan yaptığı paylaşımda aynı fotoğrafı paylaşarak `10 yıl sonra Grönland´ notunu düştü.
Wall Street Journal gazetesinde yer alan bir haberde, ABD Başkanı Donald Trump´ın, Grönland´ı satın almak istediği iddia edilmişti. Öte yandan, Trump´ın Grönland´ı satın almak istediğine dair yapılan iddiaların ardından Danimarkalı yetkililerden `Grönland satılık değil´ cevabı gelmiş ve Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen basına yaptığı bir konuşmada, "Diğer ülkeleri alıp, satabildiğiniz dönemler geçmişte kaldı. Konuyu burada kapatalım" yorumunda bulunmuştu.
Ayrıca, Donald Trump´ın gelecek ay Danimarka´yı ziyaret edeceği bilgisi de haberde yer almıştı.
DHA
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT