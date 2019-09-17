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17 Eylül 2019 Salı 00:55:40 | Son Güncelleme: 17 Eylül 2019 Salı 01:04:24

Trump'tan "İran'a askeri müdahale orantılı bir yanıt olur" mesajı

ABD Başkanı Donald Trump; "(Suudi Aramco'ya saldırı karşılığında İran'a askeri saldırı) Orantılı olacağını düşünüyorum" açıklamasında bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Saudi Aramco'ya ait tesislere düzenlenen saldırı nedeniyle İran'a ABD'nin askeri saldırıda bulunmasının orantılı bir yanıt olacağını açıkladı.

Trump, New Mexico eyaletine hareket etmeden önce Beyaz Saray'ın bahçesinde gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Aramco'ya ait tesislere düzenlenen saldırının arkasında İran'ın olup olmadığı konusunda kısa sürede net bir sonuca varacaklarını belirten Trump, "Bundan sonra ne yapacağımıza karar vereceğiz." diye konuştu.

 Suudi petrol tesislerine yönelik saldırıya karşılık olarak İran'a ABD'nin askeri bir saldırının bulunmasının orantılı olup olmayacağına yönelik soruya ilişkin Trump, "Orantılı olacağını düşünüyorum. Bu soruya yanıtım evet. " yorumunda bulundu.

Trump, Aramco saldırısı nedeniyle petrol fiyatalarındaki artışın ABD'yi etkilemeyeceğini kaydetti.

AA

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