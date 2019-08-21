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21 Ağustos 2019 Çarşamba 21:25:40 | Son Güncelleme: 21 Ağustos 2019 Çarşamba 21:27:59

Trump'tan Danimarka Başbakanının Grönland yorumuna tepki

ABD Başkanı Donald Trump, Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen'in ABD'nin Grönland'ı satın alması fikrini "absürt" olarak yorumlamasını "çirkin ve uygunsuz" olarak nitelendirdi.

Trump, Kentucky eyaletine hareket etmeden önce Beyaz Saray'ın bahçesinde gazetecilere açıklamalarda bulundu. 

Frederiksen'in ABD'nin Grönland'ı satın alması fikrini "absürt" olarak yorumlamasını "çirkin ve uygunsuz" olarak nitelendiren Trump, "Bence bu, bir şeyi söylemek için güzel bir yol değildi. Bize sadece 'hayır' diyebilirlerdi. Söylemeleri gereken tek şey 'bunu yapmayı tercih etmeyiz' demekti. 'Bu ne kadar absürt bir fikir' demeyin bize." ifadesiyle tepki gösterdi. 

Trump, kendi başkanlığı döneminde hiç kimsenin ABD ile böyle konuşamayacağının altını çizdi. 

Trump'tan DEAŞ yorumu 

ABD'nin binlerce DEAŞ mensubunu tutukladığını belirten Trump, "Avrupa bu kişileri geri almalı. Eğer almazlarsa ABD'nin bu kişileri geldikleri yere gere göndermekten başka şansı kalmayacak." ifadesini kullandı. 

ABD'nin binlerce kilometre uzaktan bile DEAŞ ile savaştığını söyleyen Trump, bu bölgede uzun süre kalmayı düşünmediklerini ve Türkiye de dahil olmak üzere bölge ülkelerinin DEAŞ'a karşı daha çok mücadele etmesi gerektiğini belirtti.

Demokratların İsrail'den uzaklaştığını savunan Trump, "Eğer Demokratlara oy veriyorsanız, Yahudi toplumuna ve İsrail'e sadık değilsinizdir." diye konuştu.

(AA)

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