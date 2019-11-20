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20 Kasım 2019 Çarşamba 23:17:20 | Son Güncelleme: 20 Kasım 2019 Çarşamba 23:18:45

Trump'tan azil soruşturması yorumu: Bu cadı avı hemen bitmeli

ABD Başkanı Trump, kendisine yönelik devam eden azil soruşturmasına ilişkin, "Bu cadı avı şu anda bitmeli. Bu ülkemiz için çok kötü." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter'dan, ABD'nin Avrupa Birliği (AB) Büyükelçisi Gordon Sondland'ın, Temsilciler Meclisinde verdiği ifadeye ilişkin, "Azil cadı avı şu anda bitmiştir." değerlendirmesinde bulundu.

Donald Trump'a sürekli "Ukrayna'dan ne istiyorsun" şeklindeki soruyu yönelttiğini anlattığını belirten Trump, kendisinin "Ben hiçbir şey istemiyorum. Ben bir şeyin karşılığında başka bir şey de istemiyorum. (Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir) Zelenskiy'den doğru olanı yapmasını istedim." yanıtını verdiğini anımsattı.

ABD Başkanı Trump, "Bu cadı avı şu anda bitmeli. Bu ülkemiz için çok kötü." ifadelerini kullandı.

"DEMOKRATLAR HAYALETLERİ KOVALIYOR"

Öte yandan, Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Gordon Sondland'ın ifadesi hatırlatılarak, "Ortada hiçbir zaman bir baskı yoktu. ABD'nin Ukrayna'ya yardımları devam etti, Bidenlar'a yönelik bir soruşturma açılmadı, Başkan Trump Zelenskiy ile buluşup görüştü. Demokratlar hayaletleri kovalamayı sürdürüyor." ifadelerine yer verildi.

TRUMP'A YÖNELİK AZİL SORUŞTURMASI

ABD Başkanı Donald Trump, Zelenskiy ile temmuz ayında telefon görüşmesi yapmış, görüşmede Trump'ın Zelenskiy'e, rakibi Joe Biden ve ailesini soruşturması durumunda ABD'nin ülkesine yardım edeceğini söylediği iddia edilmişti. ABD Kongresindeki Demokratlar da bu iddia üzerine azil soruşturması başlatmıştı.

Trump ise Zelenskiy ile görüşmesinin tamamen usullere uygun olduğunu savunmuştu. Ancak Trump'ın, telefon görüşmesinden önce Ukrayna'ya 400 milyon dolarlık askeri ve mali yardımın askıya alındığını açıklaması dikkati çekmişti.

Beyaz Saray, görüşmenin dökümünü yayımlamış ve yardımlarla görüşme arasında ilişki olmadığını savunmuştu.

Temsilciler Meclisi, geçen ay yaptığı oylamayla azil soruşturmasının usullerini belirlemiş, kamuya açık oturumların yapılmasını kararlaştırmış, ilk oturum da geçen hafta çarşamba günü yapılmıştı.

AA

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