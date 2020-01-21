Senatoda yarın başlayacak ilk duruşma öncesinde Trump'ın avukatları, hazırladıkları 110 sayfalık savunma özetini kamuoyuna açıkladı.

Beyaz Saray tarafından açıklanan savunma özetinde, Temsilciler Meclisindeki Demokratların Trump'a yönelttiği "görevi kötüye kullanmak" ve "Kongrenin işleyişini engellemek" suçlamalarının, Anayasal olarak "altı boş ve çarpıtılmış suçlamalar" olduğu ifade edildi.

Trump'ın şahsi avukatı Jay Sekulow ile Beyaz Saray hukuk danışmanı Pat Cipollone öncülüğündeki hukuk ekibi, savunmalarında, "görevi kötüye kullanmak" suçlamasının, bir başkanın azli için tanımlanan Anayasa maddelerinde yer almadığına dikkati çekti.

Söz konusu suçlamanın, Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy arasındaki görüşme kapsamında yapılmasının mümkün olmadığı ileri sürülen dosyada, "Demokratlar bu suçlamalarla Anayasayı tahkir ediyor" değerlendirmesine yer verildi.

Savunma özetinde "Trump'ın Ukrayna meselesinde yanlış hiçbir şey yapmadığı" ve "Temsilciler Meclisindeki 2 azil maddesinin tespiti sürecinin en başından Anayasaya aykırı olduğu" vurguları yapılırken, "Buna göre Senato, bu kusurlu azil maddelerini hızlıca reddetmeli ve Başkan'ı aklamalıdır." sonucuna varıldı.

TRUMP DAVOS'A GİDİYOR

Öte yandan ABD Başkanı Trump, hakkındaki azil yargılamasının başlayacağı saatlerde İsviçre'nin Davos kasabasında yapılacak Dünya Ekonomik Forumu'na katılacak.

Trump'ın ABD yerel saatiyle akşam saatlerinde Washington'dan İsviçre'ye doğru hareket etmesi ve salı sabahı Davos'ta olması bekleniyor.

TRUMP'A YÖNELİK AZİL SÜRECİ

Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, 24 Eylül 2019'da, "ABD'nin ulusal güvenliğine zarar verdiği" ve "Başkanlık yeminine ihanet ettiği" gerekçesiyle Trump'a yönelik azil soruşturması başlatıldığını açıklamıştı.

Pelosi, 25 Temmuz'da Trump'ın Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile yaptığı telefon görüşmesinde, rakibi Joe Biden ve ailesini soruşturması karşılığında ABD'nin, ülkesine askeri yardımı serbest bırakacağını söylediğini ve bunun anayasaya aykırı olduğunu iddia etmişti.

Beyaz Saray ise 25 Eylül'de Trump-Zelenskiy görüşmesinin dökümünü yayımlayarak Ukrayna'ya yardımlar ile görüşme arasında ilişki olmadığını savunmuştu.

Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesinde, 13-21 Kasım tarihleri arasında kamuya açık oturumlar düzenlenmiş; Dışişleri, Ulusal Güvenlik Konseyi ve Pentagon'dan toplam 12 yetkili bu süreçte ifade vermişti.

Ardından İstihbarat Komitesi, hazırladığı 300 sayfalık raporu, 3 Aralık'ta Adalet Komitesine sunmuş, Adalet Komitesi yaptığı iki oturumun ardından 13 Aralık'ta azil maddelerini onaylayarak dosyayı Temsilciler Meclisi Genel Kurulu'na göndermişti.

Temsilciler Meclisi Genel Kurulu'nda 18 Aralık'ta yapılan oylamada, Trump'a yönelik "görevini kötüye kullanmak" ve "Kongre'nin işleyişini engellemek" suçlamaları kabul edilmişti.