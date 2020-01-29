Trump'ın avukatları Senatodaki savunmalarını tamamladı

ABD Senatosunda 7. gününü tamamlayan azil yargılamasında Başkan Donald Trump'ın avukatları açılış sunumlarını tamamladı.

Cumartesi günü başlayıp pazartesi günü devam ettikleri savunma konuşmalarını tamamlayan Trump'ın avukatı Jay Sekulow, kapanış konuşmasında, "Söz konusu azil maddeleri bu mahkemede reddedilmelidir. Bu azil maddeleri sadece mevcut Başkan için değil gelecekteki başkanlar için de tehlikelidir." değerlendirmesini yaptı.

Trump'ın Beyaz Saray'daki hukuk danışmanı Pat Cipollone ise "Seçimlere aylar var. Amerikan halkı kendi başkanını seçme hakkına sahiptir. Bu azil maddeleri önceki seçimler üzerine gölge düşürme ve gelecek seçimlere müdahale etme girişimidir. Senato buna müsaade etmemelidir. Şimdi buna bir son vermenin zamanı gelmiştir." şeklinde konuştu.

CUMHURİYETÇİ SENATÖRLER TANIK ÇAĞIRMA KONUSUNU GÖRÜŞÜYOR



Öte yandan eski Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ın yakında piyasaya çıkacak kitabında yer aldığı iddia edilen Ukrayna soruşturmasına ilişkin haberler, Demokratlar kadar Cumhuriyetçi senatörleri de harekete geçirdi.

Bolton'ın kitabında yer alan, "Trump, Ukrayna yardımını Biden ailesine yönelik soruşturmaya bağlamıştı" şeklindeki iddiayı önemseyen Cumhuriyetçi senatörlerin bir araya gelerek Senatoya Bolton'ı yeni olarak çağırıp çağırmama konusunu görüşecekleri açıklandı.

TARAFLARA 3 GÜN ÜZERİNDEN 24'ER SAAT VERİLMİŞTİ



Geçen hafta salı gün kabul edilen yargılama usulüne göre, iddia makamı ile savunma tarafına açılış sunumları için 3'er güne bölünmüş şekilde toplam 24'er saat verilmişti.

Sürenin sona ermesinin ardından senatörler her iki tarafa da soru sorma şansını elde edecek; hem iddia hem de savunma makamına sorularını sorması için senatörlere 16 saat süre verilecek.

TRUMP'A YÖNELİK AZİL SÜRECİ



Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, 24 Eylül 2019'da "ABD'nin ulusal güvenliğine zarar verdiği" ve "Başkanlık yeminine ihanet ettiği" gerekçesiyle Trump'a yönelik azil soruşturması başlatıldığını açıklamıştı.

Pelosi, 25 Temmuz'da Trump'ın Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile yaptığı telefon görüşmesinde, rakibi Joe Biden ve ailesini soruşturması karşılığında ABD'nin ülkesine askeri yardımı serbest bırakacağını söylediğini ve bunun anayasaya aykırı olduğunu iddia etmişti.

Beyaz Saray ise 25 Eylül'de Trump-Zelenskiy görüşmesinin dökümünü yayımlayarak, Ukrayna'ya yardımlar ile görüşme arasında ilişki bulunmadığını savunmuştu.

Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesinde 13-21 Kasım'da kamuya açık oturumlar düzenlenmiş; Dışişleri, Ulusal Güvenlik Konseyi ve Pentagon'dan toplam 12 yetkili bu süreçte ifade vermişti.

Ardından İstihbarat Komitesi hazırladığı 300 sayfalık raporu 3 Aralık'ta Adalet Komitesine sunmuş, Adalet Komitesi yaptığı iki oturumun ardından 13 Aralık'ta azil maddelerini onaylayarak dosyayı Temsilciler Meclisi Genel Kuruluna göndermişti.

Temsilciler Meclisi Genel Kurulunda 18 Aralık'ta yapılan oylamada, Trump'a yönelik "görevini kötüye kullanmak" ve "Kongrenin işleyişini engellemek" suçlamaları kabul edilmişti.

AA