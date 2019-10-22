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22 Ekim 2019 Salı 23:02:49 | Son Güncelleme: 22 Ekim 2019 Salı 23:03:45

Trump'ı petrol yatakları haritası ile ikna etmişler

Senatör Lindsey Graham ve emekli Orgeneral Jack Keane'nin, ABD Başkanı Donald Trump'ı, Suriye'den tamamen çekilme kararından Orta Doğu petrol haritası ile vazgeçirdiği ileri sürüldü.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Suriye'nin doğusundaki petrol kuyularına yakın bölgelere 200 ABD askerinin bırakılması konusunda Güney Carolina Senatörü Cumhuriyetçi Lindsey Graham ve emekli bir Orgeneral tarafından harita gösterilerek ikna edildiği ileri sürüldü.

Amerikan NBC News televizyonu, Trump'ın Suriye'den tamamen çekilmesi kararından kısmen vazgeçmesinin perde arkasını yazdı.

Trump'ın Suriye'den ülke askerlerini çekme kararının ardından Senatör Graham ile Beyaz Saray'a giden emekli Orgeneral ve Fox News'te analist Jack Keane'nin, ABD Başkanına Orta Doğu petrol haritasını gösterdiği iddia edildi.

Emekli Orgeneral ve Graham'ın, Trump'a, Suriye'deki önemli petrol yataklarının ABD ile YPG/PKK'nın kontrolünde olduğunu ve buradan tamamen çıkmanın bu yatakların İran ile Rusya'nın eline geçmesiyle sonuçlanacağını anlattığı belirtildi.

İkilinin aynı zamanda, ABD'nin ayrılması ile İran'ın bölgeyi havadan ve karadan kontrol altına almak için hazırlık yaptığını ifade ettikleri kaydedildi.

Ayrıca Keane ve Graham'ın, Trump'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesinde de yer aldığı ileri sürüldü.

Trump'ın ikili ile haritalı toplantısı sonrasında ABD'nin Suriye'deki petrol yataklarının kontrolünü sağlaması için bölgede asker bırakmaya karar verdiği belirtildi.

İsminin açıklanmaması şartıyla NBC televizyonuna konuşan ABD'li yetkililer, Trump'ın daha önce de Irak, Afganistan ve Kore Yarımadası'ndan asker çekme konusundaki ısrarından bazı yetkililerin haritalı anlatımlarıyla vazgeçtiğini iddia etti.

AA

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