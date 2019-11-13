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13 Kasım 2019 Çarşamba 22:20:50 | Son Güncelleme: 13 Kasım 2019 Çarşamba 22:25:16

Trump'a yönelik azil soruşturmasında halka açık oturumlar başladı

Kamuya açık ilk oturumda, ABD'nin 2006-2009 yıllarındaki Kiev Büyükelçisi William Taylor ve Dışişleri yetkilisi George Kent ifade veriyor.

ABD'de Başkan Donald Trump'a yönelik azil soruşturmasında kamuya açık oturumlar bugün başladı.

Trump'a yönelik eylül ayında başlayan ve bugüne kadar kapalı oturumlarla yürütülen azil soruşturmasında kamuya açık ilk oturum bu sabah Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesinde yerel saat ile sabah 10.00'da (TSİ 18.00) başladı.

Akşam saatlerine kadar sürmesi beklenen oturumların ilk gününde, ABD'nin 2006-2009 yıllarındaki Kiev Büyükelçisi William Taylor ve Dışişleri yetkilisi George Kent ifade veriyor.

Taylor, oturumda, "Ukraynalılar, ABD'nin güvenlik yardımları konusunda gayet endişeliydi ve (Biden konusunda) bir basın açıklaması yapmaya hazırlandıklarını biliyorum." dedi.

Kent de Ukrayna'nın 2016'daki Başkanlık seçimlerine müdahale ettiği iddialarıyla ilgili "Benim bildiğim kadarıyla Ukrayna'nın seçimlere müdahale ettiği iddiaları mesnetsiz." diye konuştu.

Mayıs ayına kadar ABD'nin Kiev Büyükelçiliği görevini yürüten Marie Yovanovitch ise cuma günü düzenlenecek kamuya açık oturumda konu hakkında konuşacak.

Öte yandan Trump ise Twitter hesabından paylaştığı videoda, "Bugün olan şey tarihimizdeki en büyük sahtekarlık. Beni durdurmaya çalışıyorlar çünkü sizin için mücadele ediyorum. Bunun olmasına asla izin vermeyeceğim." ifadelerini kullandı.

Trump'a yönelik azil soruşturması
ABD Başkanı Trump, Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy ile temmuzda telefon görüşmesi yapmış, görüşmede Zelenskiy'e rakibi Joe Biden ve ailesini soruşturması durumunda ABD'nin ülkesine yardım edeceğini söylediği iddia edilmiş, ABD Kongresi'ndeki Demokratlar da bu iddia üzerine azil soruşturması başlatmıştı.

Trump ise Zelenskiy ile görüşmesinin tamamen usullere uygun olduğunu savunmuş ancak telefon görüşmesinden önce Ukrayna'ya 400 milyon dolarlık askeri ve mali yardımın askıya alındığını açıklaması dikkati çekmişti.

Beyaz Saray, görüşmenin dökümünü yayımlamış ve yardımlarla görüşme arasında ilişki olmadığını savunmuştu.

Temsilciler Meclisi, önceki hafta yaptığı oylamayla azil soruşturmasının usullerini belirlemiş, kamuya açık oturumların yapılmasını kararlaştırmıştı.

AA

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