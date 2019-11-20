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20 Kasım 2019 Çarşamba 00:24:39 | Son Güncelleme: 20 Kasım 2019 Çarşamba 00:29:55

Trump'a göre azil soruşturması oturumları 'düzmece'

ABD Başkanı Trump, azil soruşturmasındaki halka açık oturumlara ilişkin, "Şu anda minik fırıldak Adam Schiff tarafından yürütülen düzmece bir mahkeme var." dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, kendisine yönelik süren azil soruşturmasındaki halka açık oturumları "düzmece mahkeme" olarak nitelendirdi.

Trump, Beyaz Saray'daki kabine toplantısı öncesi gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Azil soruşturmasına ilişkin Trump, "Şu anda minik fırıldak Adam Schiff tarafından yürütülen bir düzmece mahkeme var. Bizim ortada avukatımız, şahidimiz yok. Yine de bu soruşturmayı izledim. Cumhuriyetçiler bu soruşturmayı öldürüyor. İyi iş çıkarıyorlar çünkü bu soruşturma bir sahtekarlık." diye konuştu.

Demokratların azil soruşturmasını kendi siyasi çıkarları için kullandığını belirten Trump, "Demokratlar bana ve Cumhuriyetçi Parti'ye zarar vermeye çalışıyorlar. Ama şu anda tam tersi etki yapıyor, anketlere bakarsanız hiç almadığımız kadar çok destek aldığımızı görürsünüz." ifadelerini kullandı.

SAĞLIĞI İLE İLGİLİ ELEŞTİRİLERE YANIT VERDİ

Öte yandan Trump, ABD basınında kendisinin sağlığıyla ilgili çıkan iddialar hakkında ise "Bu rutin bir kontroldü. Yaralı bir askerin ailesini de ziyaret ettim. İşim bitince de eve döndüm." değerlendirmesinde bulundu.

Basına yönelik eleştirilerini sürdüren Trump, "Bu insanlar hasta. Bu ülkede basın gerçekten çok tehlikeli. Bu ülkede basın özgürlüğü yok. Tam tersi var. Yolsuz bir basınımız var. Umarım davranışlarını düzeltirler, çünkü gittikleri yol çok tehlikeli." dedi.

ÇİN'E GÖZDAĞI

Trump, Çin ile süren ticaret anlaşması görüşmelerine de değinerek, "Çin, benim istediğim gibi bir anlaşma yapmak zorunda kalacak. Çin ile anlaşamazsak, gümrük vergilerini daha da çok artırırım." diye konuştu.

AA

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