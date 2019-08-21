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21 Ağustos 2019 Çarşamba 18:15:16 | Son Güncelleme: 21 Ağustos 2019 Çarşamba 18:17:43

Trump yönetiminden yasa dışı göçmen aileler için süresiz gözaltı kararı

ABD'de Donald Trump yönetimi, ülkeye yasa dışı yollarla giren ailelerin gözaltı süresini 20 gün ile sınırlı tutan mahkeme kararını yürürlükten kaldırarak yerine, süresiz gözaltı öngören yeni bir düzenleme getirmeye hazırlanıyor.

ABD İç Güvenlik Bakan Vekili Kevin McAleenan, düzenlediği basın toplantısında, ülkeye yasa dışı yollardan giren göçmen ailelerin yasal gözaltı süresini 20 gün ile sınırlı tutan ve "Flores Uzlaşması" olarak bilenen mahkeme kararının göçmen sorunu konusunda yasal boşluk yarattığını belirtti. 

Söz konusu mahkeme kararı yerine, göçmen ailelerin süresiz olarak gözaltında tutulmasını öngören yeni bir düzenleme getireceklerini ve böylece yasa dışı göçmen ailelerin sayısının azaltılmasının hedeflendiğini vurgulayan McAleenan, şöyle konuştu:

"Yeni düzenleme, Flores'teki bu temel yasal boşluğu doldurarak, göçmen sistemimizdeki entegrasyonu yeniden sağlayacak ve göçmen krizini tetikleyen önemli bir faktörü ortadan kaldırmış olacak." 

"Çocuklara yönelik zalimce bir saldırı" 

Öte yandan Trump yönetiminin bu adımına yönelik tepkiler de gecikmedi.

Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği (ACLU) üyesi  Madhuri Grewal yaptığı açıklamada, söz konusu düzenlemeye ilişkin, "Bu düzenleme, Trump yönetiminin yeniden hedefi haline gelen çocuklara yönelik zalimce bir saldırı. Hükümet çocukları hapse atmamalı ve kesinlikle daha fazla çocuğu daha uzun süre hapiste tutmanın yollarını aramamalı." değerlendirmesinde bulundu. 

Uzun zamandır, göçmenlere yönelik adımlarıyla eleştiri oklarının hedefi olan Trump yönetiminin bu düzenlemesi, yürürlüğe konmadan önce Flores Uzlaşmasını denetleyen yargıcın da önüne gelecek. Herhangi bir yasal sorunla karşılaşmaması durumunda bu hafta sonu gündeme alınacak düzenleme yayımlandıktan 60 gün sonra yürürlüğe girecek.

(AA)

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