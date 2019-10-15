Trump, PYD'nin tuzağını fark etti

ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'nin Güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nda YPG/PKK'nın ABD'yi çatışmanın içine çekmek için bölgedeki DEAŞ mensuplarını serbest bırakmış olabileceğini söyledi. Trump, kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Avrupa'nın kendi DEAŞ tutuklularını geri alma şansı vardı ama bedelini ödemek istemediler, 'ABD ödesin' dediler. Türkiye ve Avrupa onları kolayca yakalayabilir ama ellerini çabuk tutmalı. Bizi Ortadoğu batağına çekenler şimdi orada kalmamızı en çok isteyenler” ifadelerini kullandı.