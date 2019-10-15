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15 Ekim 2019 Salı 22:45:56 | Son Güncelleme: 15 Ekim 2019 Salı 23:39:36

Trump: Pence ve Pompeo yarın Türkiye'ye gidecek

ABD Başkanı Trump;" Pence ve Pompeo yarın Türkiye'ye gidecek" açıklamasında bulundu.

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ve Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Suriye konusunu görüşmek üzere yarın Türkiye'ye gelecek.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ve Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun yarın Suriye konusunu görüşmek üzere Türkiye'ye gideceğini belirtti. Trump; "(Pence ve Pompeo'nun yer aldığı) Heyet ateşkes talep edecek. (Türkiye'ye) Tahmin edebileceğiniz en sert yaptırımları uyguladık." Pence'in, Ankara temasları kapsamında, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geleceği bildirildi.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'ın bahçesinde yaptığı konuşmada, Pence ve Pompeo'nun yarın Suriye konusunu görüşmek için Türkiye'ye ziyarette bulunacağını açıkladı.

Amerikan askerlerinin Orta Doğu'da "polislik" yaptığını ve artık eve geri dönmelerini istediğini vurgulayan Trump, "Türkiye'ye ve başkalarına karşı sert davranacağız. Barış ve güvenliği sürdürmeliler. Ne olacağını göreceğiz. (Pence ve Pompeo'nun yer aldığı) Heyet ateşkes talep edecek. (Türkiye'ye) Tahmin edebileceğiniz en sert yaptırımları uyguladık." ifadelerini kullandı.

PENCE, ERDOĞAN İLE GÖRÜŞECEK

Mike Pence'in basın ofisi tarafından yapılan yazılı açıklamada, Pence'in, 17 Ekim Perşembe günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geleceği bildirildi.

Açıklamada, Pence'in Erdoğan ile görüşmesinde, Suriye'nin kuzeydoğusunda ateşkesin sağlanması konusunu öncelikli olarak görüşeceği vurgulandı.

AA

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