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11 Aralık 2019 Çarşamba 08:46:01 | Son Güncelleme: 11 Aralık 2019 Çarşamba 09:37:00

Trump'tan Yahudi seçmenlere: Hiç de iyi insanlar değilsiniz

ABD Başkanı Trump İsrail-Amerikan Konseyi Zirvesi’nde, Demokratlara oy veren Yahudileri ağır sözlerle eleştirdi. ABD Başkanı Donald Trump, Florida'daki konuşmasında Yahudi seçmenlere seslenirken, "Hiç de iyi insanlar değilsiniz ama bana oy vermek zorundasınız. Onlar seçilirse 15 dakika içinde işsiz kalırsınız" dedi.

2020'daki Başkanık seçimleri için mitinglere başlayan ABD Başkanı Donald Trump, seçimin en kritik eyaletlerinden biri olan Florida'da akılalmaz sözlere imza attı.

İsrail Amerikan Konseyi Zirvesi'ne katılan Trump, Yahudi Amerikalılara seslenirken, İsrail'e karşı eleştirileri tiye aldı.

İsrail'in en yakın dostuyum diyen Trump, "Sizi çok iyi biliyorum. Sizler acımasız katillersiniz. Hiç de iyi insanlar değilsiniz. Ama bana oy vermek zorundasınız. Başka seçeneğiniz yok. Pocahontas (Elizabeth Warren) için oy kullanmayacaksınız, size söyleyebilirim. Servet vergisine oy verecek değilsiniz. Benden hoşlanmasanız bile ki bazılarınız hoşlanmıyor. Bazılarınız aslında benim de hiç hoşuma gitmiyor. Yine de benim en büyük destekçilerim olacaksınız, çünkü onlar kazanırlarsa 15 dakika içinde işsiz kalacaksınız. Bu yüzden buna çok zaman harcamak zorunda değilim" ifadelerini kullandı.

 "Yahudilerin gözü paradan başka şey görmez" gibi basmakalıplarla konuşan Trump'ın ifadeleri salonda gülüşmelere yol açtı.

ABD Başkanı, Yahudilerin genelde Demokrat Parti'ye oy vermesini de eleştirdi.

Birçok Yahudi grubu ise ABD Başkanı'nın bu sözlerini eleştirdi ve Trump'ı anti-semitik basmakalıpları kullanmakla suçladı.

Amerikan Yahudi Komitesi Trump'a hitabetini değiştirmesi konusunda çağrıda bulundu.

Komite, Twitter hesabından Trump'ı etiketleyip "Değerli Başkan, İsrail’e olan değişmez desteğinizi takdir ettiğimizden, kesinlikle Amerika’daki Yahudi seçmenlere hitap etmenin, Florida’da yaptığınız para referanslı asırlık ve çirkin klişeleri beslemekten daha iyi bir yolu olmalı. Mayın istilasına uğramış yoldan uzak duralım." ifadelerini kullandı.

Amerikan Musevi Demokratik Konseyi'nin genel müdürü Halie Soifer de Trump'ın sözlerini "anti-semitik" ve "son derece saldırgan" olarak nitelendirdi.

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