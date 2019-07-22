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22 Temmuz 2019 Pazartesi 18:56:56 | Son Güncelleme: 22 Temmuz 2019 Pazartesi 19:17:54

Trump, 'İran CIA ajanlarını yakaladı' iddiasını reddetti

ABD Başkanı Trump, İran'ın CIA için çalışan bazı ajanları yakalayıp bazılarını da idam ettiği yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını savundu.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) için çalışan bazı ajanları yakalayıp bazılarını da idam ettiği yönündeki iddiayı reddetti.

ABD Başkanı Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, İran'ın elinde CIA adına casusluk yapan bazı kişiler bulunduğu iddiasının doğru olmadığını savundu.

Trump, "İran'ın CIA ajanlarını ele geçirdiği haberi tamamen yanlış. Kesinlikle gerçek değil. Fena halde başarısız olan ve ne yapacağını bilmeyen Dini Lider tarafından ortaya atılan yeni bir yalan ve propaganda; aynen düşürülen insansız hava aracı olayı gibi. İran'ın ekonomisi ölü ve daha da kötüleşiyor. İran tam bir karmaşa içinde." ifadelerini kullandı.

İran İstihbarat Bakanlığı, ellerinde ABD adına casusluk yapan 17 tutuklu bulunduğunu, bunlardan bazılarının da idam cezasına çarptırıldığını duyurmuştu. Bakanlık, 17 Haziran'da gözaltına alınan söz konusu casusluk şebekesi üyelerinden bazıları mahkeme tarafından "bozgunculuk çıkarmak" suçlamasıyla idam cezasına çarptırıldığını bildirmişti.

(AA)

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