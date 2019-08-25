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25 Ağustos 2019 Pazar 18:38:52 | Son Güncelleme: 25 Ağustos 2019 Pazar 19:45:32

Trump: G7 ülkeleri adına İran'a iletilecek bir bildiriyi tartışmadık

ABD Başkanı Donald Trump, G7 ülkeleri adına İran'a iletilecek bir bildiriyi tartışmadığını ancak ülkelerin kendi aralarında konuşmalarını engelleyemeyeceğini söyledi.

Trump, Fransa'nın Biarritz kentinde yapılan G7 Zirvesi'nin marjında Kanada Başbakanı Justin Trudeau ve Japonya Başbakanı Şinzo Abe ile ikili görüşmelerde bulundu.

Abe ile görüşmesinin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron'un G7 ülkeleri adına İran'a bir bildiri iletip iletmeyeceğinin sorulması üzerine, "Hayır, böyle bir konuyu tartışmadım." yanıtını verdi.

"Macron'un İran ile temaslarını destekliyor musunuz?" şeklindeki soruya da Trump, "Elbette. Başbakan Abe'nin temaslarını da destekliyorum, çünkü o da İran ile konuşuyor ve anladığım kadarıyla çok iyi bir ilişkileri var. Ancak İran iki buçuk yıl önceki o eski İran değil. Fakat biz de kendi temasımızı yapacağız ama biliyorsunuz, insanların konuşmasını engelleyemem. Konuşmak isterlerse, konuşabilirler." cevabını verdi. 

Rusya ve Kuzey Kore

Rusya'nın G7'ye yeniden katılmasıyla ilgili soru üzerine Trump, "Bu devam eden bir çalışma. Bazıları Rusya'yı yeniden G7'de görmek istiyor. Bence bu dünyada pek çok şey için yararlı olurdu. Bence olumlu bir şey olurdu. Bazıları benimle aynı görüşte. Bu, tartışmakta olduğumuz bir konu." değerlendirmesini yaptı.

Kuzey Kore'nin silah denemeleriyle ilgili soru üzerine Trump, "Bundan memnun değilim. Ancak (Kuzey Kore lideri Kim Jong Un) herhangi bir anlaşmayı ihlal etmiyor. Konuşuyoruz. Kendisinden geçen hafta çok hoş bir mektup aldım. Güney Kore'nin 'savaş oyunları'na kızmış. Onların de gerekli olduğunu düşünmüyorum, doğrusunu isterseniz." yanıtını verdi.

Trump, Kuzey Kore lideriyle yaptığı görüşmelerin uzun menzilli füzeler ile nükleer silahlar konusunda olduğunu ve Kim Jong Un'un bu konudaki sözüne sadık kaldığını söyledi.

Kuzey Kore'nin son denemelerinin kısa menzilli füzelerle olduğunu vurgulayan Trump, "Bu füzeleri herkes deniyor. Beğenin ya da beğenmeyin, füzeler dünyasında yaşıyoruz." dedi.

Trump, Kim Jong Un'un "sonunda doğru şeyi yapacağından emin olduğunu" da sözlerine ekledi.

Zarif Fransa'da

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, bugün sürpriz şekilde 45. G7 Zirvesi'nin düzenlendiği Biarritz kentine gelmişti.

İran Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Zarif'in Fransız mevkidaşı Jean-Yves Le Drian'ın daveti üzerine, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin son girişimleriyle ilgili istişareleri devam ettirmek üzere kente geldiği bildirilmişti.

Zarif'in ziyareti kapsamında ABD'li yetkililerle görüşme ya da müzakerede bulunmayacağı kaydedilmişti.

(AA)

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