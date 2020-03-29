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29 Mart 2020 Pazar 08:53:12 | Son Güncelleme: 29 Mart 2020 Pazar 08:54:37

Trump, 19 gün sonra ilk kez Beyaz Saray'dan dışarı çıktı

ABD Başkanı Donald Trump, 19 günlük karantina sürecinin ardından, USNS Comfort yüzen hastane gemisini Virginia eyaletindeki Norfolk deniz üssünden New York'a yolcu etti.

ABD’de koronavirüs salgınında bilanço ağırlaşıyor. ABD’nin koronavirüs salgınında merkez üssü haline gelen New York kentinde ölü ve vaka sayısı gün geçtikçe artıyor.

ABD Başkanı Donald Trump, hastanelerin yükünü azaltmak maksadıyla New York eyaletine gönderdiği USNS Comfort hastane gemisinin, korona virüs hastası olmayan ve hastanelerde tedavi altında olan normal hastaların tedavisini üstleneceğini açıkladı.

BİN YATAK KAPASİTESİ VAR

Trump, 18 Mart’ta yaptığı açıklamada, koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında ABD Deniz Kuvvetlerine bağlı USNS Mercy yüzen hastane gemisini Kaliforniya’nın Los Angeles kentine bir diğer USNS Comfort hastane gemisini ise New York’a göndereceğini açıklamıştı. USNS Comfort’un bin yatak kapasitesi, bin 200 sağlık personeli, 12 adet tam donanımlı ameliyathane, laboratuvar tesisi ve oksijen üreten tesisler bulunuyor. Comfort’un 30 Mart’ta New York’ta olması bekleniliyor.

19 GÜN SONRA İLK KEZ BEYAZ SARAY’IN DIŞINDA

Trump, 73 yaşında olması nedeniyle korona virüs salgını için yüksek riskli bir kategoride olduğu için ilk kez Beyaz Saray’dan dışarı çıktı. 9 Mart’tan bu yana Beyaz Saray’dan dışarı çıkmayan Trump, 19 gün sonra ilk kez Virginya eyaletinde deniz üssünde USNS Comfort hastane gemisinin New York’a gidişi için düzenlenen törene katıldı.

"3 EYALETTE ZORUNLU KARANTİNA OLABİLİR"

Trump, Virginya eyaletindeki Norfolk deniz üssüne hareketinden önce gazetecilere yaptığı açıklamada, korona virüs tedbirleri kapsamında New York, New Jersey ve Connecticut eyaletlerini zorunlu karantina altına alabileceklerini söyledi.

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