Tesla Alman devlerine karşı! Yılda 500 bin araç üretecek

10 BİN KİŞİYE İŞ İMKANI

Şirket yetkilileri, Alman basınına yaptığı açıklamada, üretim tesisinin yılda 500 bin elektrikli araç üreteceğini söyledi. Genellikle Model 3 ve Model Y araçlarının üretimine odaklanacak tesise, 4 milyar dolarlık yatırım yapılacak. 420 adet futbol sahası büyüklüğünde olacak fabrikası, 10 bin kişiye de iş imkanı sunacak. Gelecek yıl inşaatına başlanacak olan tesisin, 2021 yılında tamamlanması bekleniyor.