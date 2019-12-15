Tesla Alman devlerine karşı! Yılda 500 bin araç üretecek
Elektrikli otomobil üreticisi Tesla’nın CEO’su Elon Musk, geçtiğimiz ay şirketin bir sonraki üretim tesisinin Almanya’nın Berlin kentinde kurulacağını duyurmuştu.
10 BİN KİŞİYE İŞ İMKANI
Şirket yetkilileri, Alman basınına yaptığı açıklamada, üretim tesisinin yılda 500 bin elektrikli araç üreteceğini söyledi. Genellikle Model 3 ve Model Y araçlarının üretimine odaklanacak tesise, 4 milyar dolarlık yatırım yapılacak. 420 adet futbol sahası büyüklüğünde olacak fabrikası, 10 bin kişiye de iş imkanı sunacak. Gelecek yıl inşaatına başlanacak olan tesisin, 2021 yılında tamamlanması bekleniyor.
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