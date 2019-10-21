Teröristi makamında ağırlayan İsveç Dışişleri Bakanı'ndan skandal Türkiye açıklaması

Terör örgütü PKK/YPG'nin paravan olarak kullandığı SDG'nin sözde Eş Başkanı İlham Ahmed, beraberindeki bir grupla birlikte İsveç'in başkenti Stockholm'de Suriye'de teröre desteğin devam etmesi için ikna turları düzenliyor. İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde'nin kabul ettiği terör sözcüsü İlham Ahmed, İsveç'in Türkiye'ye silah ambargosu uygulamasından dolayı memnun olduklarını dile getirerek, Suriye hava sahasının Türk savaş uçaklarına kapatılmasını istedi.

"TÜRKİYE'Yİ DURDURMAK İÇİN ÇABA GÖSTERİYORUZ"

İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde ise, Türkiye'nin operasyonu durdurmak için ellerinden geleni yapacaklarını belirterek, konuyu Avrupa Birliği'ne taşıdıklarını ve AB ile birlikte Türkiye'nin operasyonlarını durdurulması için çaba gösterdiklerini kaydetti. HDP LORDLAR KAMARASINDA

Terör örgütü YPG/PKK'nın uzantısı SDG'nin elebaşı İlham Ahmed ve HDP'li vekil Hişyar Özsoy, geçtiğimiz günlerde İngiltere Parlamentosu'nun üst kanadı olan Lordlar Kamarası'nda PKK elebaşı Abdullah Öcalan için yapılan bir toplantıda boy gösterdi. Öcalan'a övgüler düzülen toplantıda HDP'li Özsoy Türkiye'yi aleyhine konuşma yaptı.

(Haber 7)