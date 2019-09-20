"Tek bir telefonla gireriz"
Suudi Arabistan’daki petrol tesislerinin bombalanmasının ardından ABD-İran arasındaki gerilim had safhaya ulaştı. Trump, “Tek bir telefonla bir ülkeye girebiliriz” diyerek müdahale tehdidinde bulundu. İran Dışişleri Bakanı Zarif ise saldırının topyekün savaşla sonuçlanacağını söyledi.
Suudi Arabistan’ın milli petrol şirketi Saudi Aramco’ya ait 2 tesise, cumartesi günü silahlı insansız hava araçlarıyla (SİHA) düzenlenen saldırıların ardından yangın çıkmıştı. Saldırı sonrası ölen ya da yaralanan olmazken Yemen’deki Husiler yaptıkları açıklamayla saldırının sorumluluğunu üstlenmişti. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise saldırıların Yemen toprakları dışından İran silahlarıyla gerçekleştirildiğini öne sürmüştü.
MÜDAHALEDE BULUNMAK KOLAY
Olayın ardından ABD-İran ve Suudi Arabistan üçgenindeki gerilim her geçen an tırmanıyor. Meksika sınırında inşası devam eden sınır duvarında incelemelerde bulunan ABD Başkanı Donald Trump, burada yaptığı açıklamada, “Orta Doğu’da neler olacağını zamanında göreceğiz. Bir müdahalede bulunmak her zaman kolaydır. Tek bir telefonla herhangi bir ülkeye girebiliriz. Bunun bugün olması şart değil. Yarın olur, iki hafta sonra olur” ifadesini kullandı.
POMPEO TRUMP’I KANDIRIYOR
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo da, Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da Veliaht Prens Muhammed bin Selman’la bir araya geldi. Suudilerin kendini savunma hakkını desteklediklerini ve İran’ın ‘tehditkâr’ tutumunun kabul edilemeyeceğini söyleyen Pompeo, bir kez daha İran’ı sorumlu tuttu ve saldırıyı ‘savaş nedeni’ olarak tanımladı. Trump’ın tehdit dolu açıklamasına İran’ın cevabı gecikmedi. Zarif, Pompeo’yu Trump’ı İran’a karşı savaşa çekebilmek için “kandırmaya” çalışmakla suçladı.
İYİLİKLERİ İÇİN DUA ETSİNLER
“Kendi iyilikleri adına aradıklarını elde etmemeleri için dua etmeliler” ifadesini kullanan Zarif, ABD veya Suud Arabistan’dan gelecek herhangi bir saldırının ‘topyekûn savaşla’ sonuçlanacağını söyledi. İran’ın çatışmadan kaçınmayı umduğunu belirten Zarif, Suud Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’yle masaya oturmaya da hazır olduklarını vurguladı.
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